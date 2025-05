In onda oggi su Videolina (alle 21) “Itinerari di Sardegna” fa una prima tappa nel Sulcis a Santadi per una visita alle aree archeologiche di Pani Loriga e Barrancu Mannu e al museo che raccoglie numerosissimi reperti trovati in quei siti e non solo.

«In paese visiteremo anche il museo etnografico de sa Domu Antiga», racconta il conduttore Giacomo Serreli, « la parrocchiale di san Nicolò teatro del matrimonio mauritano e infine le bellissime grotte di Is Zuddas.Non meno interessanti i siti che vi mostreremo da Nuxis. Intanto la la chiesa paleocristiana di sant’Elia; il pozzo sacro di Tatinu: la miniera di sa Marchesa con annesso il museo geospeleologico.E poi la spettacolare necropoli nella grotta di s’Acqua Cadda».