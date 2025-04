Nella puntata odierna di “Itinerari di Sardegna”, curata da Giacomo Serreli, alle 21.30 su Videolina, il conduttore spiega che «visiteremo da subito lo spettacolare complesso chiesastico di Bonarcado comprendente la basilica romanica, il Santuario ed i resti del monastero camaldolese. Ci sposteremo poi per vedere da vicino il nuraghe Cuau e il ponte romano sul rio Mannu».

Da Bonarcado poi a Milis per scoprire autentici gioielli architettonici come la splendida chiesa romanica di San Paolo Apostolo, la parrocchiale di San Sebastiano Martire ma anche il Palazzo Boyl che ospita il Museo del costume e del gioiello sardo. Uno sguardo anche ai lavori in corso nell’antica villa Pernis e nel magnifico aranceto del bosco di Villaflor.