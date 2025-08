Nuovo appuntamento questa sera alle 21 su Videolina con la puntata numero 19 di “Itinerari di Sardegna” condotto come sempre dal giornalista Giacomo Serreli.

Questa sera “Itinerari di Sardegna” visita Mogoro per rievocare il miracolo eucaristico avvenuto nella chiesa di San Bernardino, per inoltrarsi negli altri edifici religiosi come il convento dei carmelitani, le chiese del Carmine e Sant’Antioco. Ma scopriremo anche il bellissimo sito del nuraghe Cuccurada. A Villaurbana poi entrare in contatto da vicino con la tradizione della panificazione artigianale visitando anche la casa del pane. Ma avremo modo di entrare nella parrocchia di Santa Margherita, visitare il nuraghe Bau Mendula e l’oasi verde sul monte Arci.