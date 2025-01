“Itinerari di Sardegna” fa rotta verso Olbia 

Ci portano in Gallura gli “Itinerari di Sardegna” riproposti oggi alle 21 su Videolina. Nel programma curato da Giacomo Serreli (nella foto) per la regia di Andrea Fenu, si partirà dal castello di Pedres di Olbia per poi spingersi verso Capo Figari e a Palau per ammirare la roccia dell’orso. Eccoci poi sul Monte Limbara e a Tempio per conoscere anche i dipinti di Giuseppe Biasi che abbelliscono la stazione ferroviaria. Tappe anche alla torre di Longonsardo a Santa Teresa Gallura, al museo del banditismo a Aggius e al compendio Garibaldino a Caprera