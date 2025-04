Nell’odierna puntata di “Itinerari di Sardegna”, curato e condotto da Giacomo Serreli su Videolina dalle 21, regia Gianfranco Trudu, faremo tappa a Pimentel per visitare le estese necropoli di Corongiu e Pranu Efis.

«Vi mostreremo anche la tomba di giganti di Santu Pedru ed entreremo nella parrocchiale della madonna del Carmine. Uno sguardo anche alla grotta di Sa Ruta per poi spostarci a Donori», racconta Serreli. «Qui vi mostreremo il recupero che è stato fatto degli ex Monte Granatico e municipio.Visiteremo la Parrocchia in stile gotico catalano di san Giorgio e il santuario de Sa Defenza. Conosceremo anche la Tomba dei Giganti di S’inguttosu mannu e in giro per il paese vedremo il ricco parco letterario intitolato a don Pietro Aresu».