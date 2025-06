“Itinerari di Sardegna” ci porta ad Ales e Pau 

“Itinerari di Sardegna”, stasera alle 21 su Videolina, ci porta ad Ales nella splendida cattedrale e al museo di arte sacra; ma ripercorreremo le testimonianze legate a Antonio Gramsci dalla sua casa natale alla bella piazza a lui dedicata. Conosceremo anche i resti del castello di Barumeli e nella frazione di Zeppara l’originale museo dei giochi tradizionali. A Pau andremo alla scoperta dei giacimenti di ossidiana e visiteremo il bellissimo museo unico in Europa. Ci sarà spazio per visitare anche la grotta nota come forno dei pipistrelli.