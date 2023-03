Nuova puntata stasera alle 21 su Videolina con “Itinerari di Sardegna, l’isola cresce con l’Unione europea”, scritto e condotto da Giacomo Serreli (nella foto) per la regia di Francesco Lattuca.

L’itinerario oggi ci porta prima a Masullas dove è possibile scoprire importanti aspetti della storia geologica dell’isola. Con una visita al geo museo Monte Arci. Per avere cognizione di quanto antica sia l’isola basterà poi osservare Su corongiu de fanari, una roccia vulcanica formatasi venti milioni di anni fa. Da Masullas ci spostiamo poi a Villaverde che, per destinarli a attività culturali, ha recuperato importanti strutture quasi in rovina come l’ex frantoio o Casa Crobeddu. In quest’ultima trova spazio la ricca biblioteca Gramsciana e anche quella comunale intitolata a tziu Antoni Cuccu.