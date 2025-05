Nuovo appuntamento oggi a Videolina con “Itinerari di Sardegna”, il programma in onda ogni mercoledì alle 21, condotto dal giornalista (nella foto) Giacomo Serreli.

Serreli ci anticipa: «Visitando Nulvi ripercorreremo la storia della festa dei candelieri e i luoghi ad essa legati come l’Oratorio san Filippo Neri. Visiteremo anche le chiese di santa Tecla, san Sebastiano, della vergine Assunta, di santa Croce. Ma ci sarà anche spazio per occuparci dei resti del nuraghe Alvu e del bellissimo pozzo sacro Irru. Poi il trasferimento a Martis per visitare la foresta pietrificata di Carrucana, la chiesa di san Pantaleo e quella di san Leonardo. Ed ancora il museo diocesano d’arte sacra e la mostra sulla civiltà agropastorale».