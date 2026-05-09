Iti Marina acquista l’hotel Girasole 

Il Gruppo Iti Marina hotels & resorts dà vita al sogno turistico (mai concretizzato) che fu di Orazio Mereu. Il colosso delle vacanze, di cui la famiglia Loi di Orosei è il maggior azionista, ha acquistato all’asta l’Hotel Il Girasole. Un affare da un milione di euro che candida il territorio a una nuova fase di benessere. Nei giorni scorsi, uno staff di manutentori ha varcato i cancelli della struttura per avviare le operazioni di bonifica. Realizzato ai primi anni Ottanta dalla Società turistica Ogliastra, fallita il 20 giugno 2023, il lussuoso hotel era costato fior di miliardi di lire (finanziati dalla Regione) ed era stato utilizzato per un fugace soggiorno degli emigrati sardi all’estero negli anni Novanta. Al momento, l’edificio, creatura dell’ex sindaco di Baunei e consigliere regionale del Psdi per tre legislature, versa in totale abbandono.

La novità

«Potrebbe sembrare un’impresa impossibile, ma ci stiamo attivando per aprire almeno una parte dei servizi già durante la prossima estate». Lo dichiara Piero Loi, comproprietario di Iti Hotels, che in Ogliastra possiede (dal 2017) il Marina Torre Navarrese resort di Lotzorai. L’esponente della famiglia Loi mantiene un profilo moderato rispetto all’operazione immobiliare destinata a sollevare la qualità dell’industria vacanziera nella terra dei longevi. «Abbiamo ricevuto una bella accoglienza dagli amministratori di Girasole e dalla comunità. È un fattore che ci impone maggiore impegno per non deludere la gente. Siamo arrivati umilmente - prosegue Loi, che conferma la storica denominazione dell’hotel - e cercheremo di fare una bella cosa e, soprattutto, rivitalizzare non solo la struttura ma anche il territorio. È una sfida importante per proiettare l’Ogliastra verso una ribalta nazionale e internazionale». Del maxi investimento beneficerà anche l’occupazione: «Abbiamo ragione di credere che dei giovani potranno essere calamitati sulla struttura, anche attraverso la scuola di formazione presente a Tortolì. Metteremo in campo capi settore e capi servizio con esperienza nel nostro gruppo e non solo. Loro dovranno costituire i loro staff con la massima attenzione verso il territorio». Dopo Lotzorai, Iti Hotels concede il bis in zona: «L’Ogliastra - sostiene Loi - è un paradiso da scoprire turisticamente e da valorizzare, un bene prezioso tenuto in congelatore non rappresenta nulla, ma aprirlo al mondo significa farlo apprezzare».

Svolta epocale

Lodovico Piras, sindaco di Girasole, benedice l’operazione che rivitalizzerà l’edificio, sviluppato su 18mila metri cubi, con 4mila metri quadri di costruzione (all’interno insiste una maxi sala convegni) più altri 1.000 di parcheggi e la piscina, 200 metri quadri di struttura totalmente devastata. «È la svolta dopo quarant’anni di abbandono. Sono sotto gli occhi di tutti le criticità strutturali e sanitarie che la struttura stava creando. Grazie alla famiglia Loi per aver scelto di investire a Girasole. Per noi è un onore collaborare affinché la struttura diventi finalmente operativa e in un certo senso venga restituita alla comunità».

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