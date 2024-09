Itf, solo Dessì sorride nelle qualificazioni  

Ha preso il via ieri, con il primo turno di qualificazioni maschili, il primo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi in terra battuta del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione Sardegna (montepremi complessivo 300mila dollari).

Sei i tennisti sardi subito in gara nel primo turno delle qualificazioni maschili. Avanza solo Niccolò Dessì (Tc Cagliari), che ha regolato 6-0, 6-2 l'ex compagno di circolo Paolo Emilio Cossu Floris (ora tesserato per il Ct Zavaglia Ravenna) e oggi sfida per un posto nel main draw Matteo Mura (Torres Tennis) in un altro derby sardo. Sfiora la vittoria Davide Bocchini (Tc Cagliari), che cede solo 6-7(4), 6-3, 10-6 contro Mattias Pisanu che, a dispetto del cognome è un 17enne nato a Bergamo e tesserato per il Planet Tennis Canicattì. Sconfitte per Alessandro Concu del Tc A.Novelli La Maddalena (7-6, 6-4 da Gabriele Dolce), Edoardo Pilia del Tc Cagliari (6-0, 6-1 da Francesco Mineo Mineo, prossimo avversario di Marco Dessì, cagliaritano della Calabria Swim Race) e Riccardo Ciulli del Tc Cagliari (che si è ritirato quando era sotto 7-6, 3-1 contro Matteo Mesaglio). Nel main draw c'è già l'algherese Lorenzo Carboni, che esordirà contro Gabriele Bosio.



RIPRODUZIONE RISERVATA