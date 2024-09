Itf, si ricomincia al Forte Village  

Si ricomincia. Da domenica, con il primo turno di qualificazione, inizia il ciclo autunnale dei tornei Itf sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Per sei settimane, sono in programma altrettanti tornei Combined (maschili e femminili in contemporanea) organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione. Sui campi che hanno visto sbocciare tennisti del calibro di Jannik Sinner, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini nel maschile, Jasmine Paolini, Barbora Krejcikova, Paula Badosa e Maria Sakkari nel femminile, ci saranno giocatori alla ricerca di rilancio (come l'ex Top 100 Salvo Caruso) e campioni del futuro prossimo come, si spera, Lorenzo Carboni, unico sardo attualmente nell'Atp single ranking. Prevista la presenza di rappresentanti di ventuno nazioni e tre continenti. Gli entry list sono rispettivamente aperti dal mancino britannico Felix Gill (325 Atp) e da Nuria Brancaccio (230 Wta), 24enne di Torre del Greco portacolori del Tc Cagliari.



