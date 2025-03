Itf, sardi in campo in Egitto e Tunisia 

Il movimento del tennis mondiale si focalizza sul cemento statunitense, Inizia questa settimana l'inseguimento al “Sunshine double”: i migliori giocatori dei circuiti Atp e Wta si sfideranno per aggiudicarsi in sequenza prima Indian Wells (5-16 marzo) e poi Miami (18-30). Ai box il numero 1 del mondo Jannik Sinner, tutti i principali rivali dell'azzurro si daranno battaglia in un torneo che che negli ultimi due anni è stato vinto dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Sette gli italiani presenti nel tabellone principale maschile: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi, mentre nelle qualificazioni ci dovrebbe essere un quartetto composto da Mattia Bellucci, Fabio Fognini, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri. Nel femminile, con Iga Swiatek defending champion, ha esordito nella notte l'unica azzurra presente nel tabellone delle qualificazioni, Sara Errani, che ha sfidato la spagnola Cristina Bucsa, numero 13 del torneo cadetto. Nel tabellone principale figurano Jasmine Paolini (che sta recuperando dall'infortunio alla caviglia destra subito a Dubai), Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.



Appuntamenti Itf

Quinto torneo consecutivo per Lorenzo Carboni a Monastir. Nell'Itf 15 tunisino, l'algherese ha ricevuto una wild card per il main draw. Nuova settimana sul cemento egiziano per le sorelle Dessolis, che disputano il tabellone di qualificazione nell'Itf 15 di Sharm El Sheikh. Barbara Dessolis, accreditata della quarta testa di serie, dopo il bye nel primo turno, esordirà contro Martina Augello, mentre la sorella minore Marcella, numero 7, inizierà la sua corsa contro la mancina russa Alexandra Ivashchenko.



Serie C

Prende il via domenica la Serie C di tennis a squadre, il massimo campionato regionale. La fase a gironi maschile si concluderà il 4 maggio, la femminile il 30 marzo. Poi, spazio ai playoff e ai playout. La C maschile prevede due gironi da sette squadre; le prime due vanno al tabellone finale, le settime retrocedono in D1, mentre le quinte e le seste giocano gli spareggi salvezza. In gara Easy Tennis Quartucciu, Quattro Mori Tennis Team, Sporting Ct Quartu, Tc Alghero, Tc Cagliari, Tc Ghilarza e Tc Novelli La Maddalena nel girone 1, Ct Decimomannu, Ct Macomer, Poggio Sport Village, Tc70 Oristano, Tc Tempio, Tc Terranova e Tennis Elmas nel 2. Tre gironi da tre per la C femminile, con le prime due che andranno alla seconda fase, mentre le ultime giocheranno un triangolare, che vedrà la peggio classificata retrocedere. Nel Girone 1 ci sono Tc Alghero, Tc Cagliari A e Tc Terranova, nel 2 Milano 26, Sporting Quartu e Tc Cagliari B, nel 3 Ct Decimomannu, Quattro Mori e Torres.



RIPRODUZIONE RISERVATA