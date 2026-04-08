Itf Forte Village, Carboni ai quarti sfida Chepelev   

Lorenzo Carboni accede ai quarti di finale del singolare maschile dell'Itf Combined del Forte Village. L'algherese è l'unico italiano approdato al terzo turno grazie 7-5, 6-2 sullo statunitense Dakotah Bobo, e oggi, tornerà in campo per sfidare il russo Andrey Chepelev per un posto in semifinale.

Eliminati negli ottavi Lorenzo Angelini (sconfitto 6-2, 6-3 dal sudafricano Philip Henning, finalista sia in singolare, sia in doppio nel torneo della scorsa settimana), Samuele Pieri (regolato 6-1, 6-0 dal tedesco Mika Petkovic) e Pietro Marino (battuto 6-4, 6-1 da un altro tennista teutonico, Tim Handel).

Il tabellone femminile

Sette le italiane al secondo turno nel femminile, Deborah Chiesa, Noemi Basiletti, Beatrice Ricci, Martina Trevisan, Jennifer Ruggeri, Dalila Spiteri e Tyra Caterina Grant. Grant che, inizialmente convocata per l'incontro di Billie Jean King Cup di questa settimana a Velletri tra Italia e Giappone, ha deciso, in accordo con la Fitp, di rimanere a Santa Margherita di Pula, ricevendo una wild card, per mettere più partite nelle gambe dopo l'infortunio subito a febbraio a Grenoble.

Al Super Next Gen

Intanto a Cagliari è tempo di ottavi di finale per il Super Next Gen Forte Village 2026, torneo giovanile per porta sui campi del Gt Generale Rossi i migliori prospetti italiani Under 16 e Under 18 per contendersi la vittoria della seconda tappa del circuito Macroarea. Previsto per oggi l'esordio della testa di serie numero 1 Daniel Frasconi, che dovrà respingere gli attacchi di Luca Aiolfi. In campo anche le altre teste di serie: Carlo Ciampa, Francesco Mattia Ceccarelli, Giacomo Zoccoli e Ludovico Dodero all'esordio, Riccardo Torrieri (3-6, 6-4, 10-6 su Marco Mura), Cristian Pilia (6-3, 6-0 su Valerio Retrosi) e Jacopo Sanna (che non ha concesso giochi a Riccardo Piredda). Nel femminile, le quattro teste di serie entreranno in gara domani, nei quarti: Noemi Sofia Mento, Iris Nelli, Aurora Deidda ed Eleonora Atzei.



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