VaiOnline
tennis.
09 aprile 2026 alle 00:11

Itf Forte Village, Carboni ai quarti sfida Chepelev   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lorenzo Carboni accede ai quarti di finale del singolare maschile dell'Itf Combined del Forte Village. L'algherese è l'unico italiano approdato al terzo turno grazie 7-5, 6-2 sullo statunitense Dakotah Bobo, e oggi, tornerà in campo per sfidare il russo Andrey Chepelev per un posto in semifinale.

Eliminati negli ottavi Lorenzo Angelini (sconfitto 6-2, 6-3 dal sudafricano Philip Henning, finalista sia in singolare, sia in doppio nel torneo della scorsa settimana), Samuele Pieri (regolato 6-1, 6-0 dal tedesco Mika Petkovic) e Pietro Marino (battuto 6-4, 6-1 da un altro tennista teutonico, Tim Handel).

Il tabellone femminile

Sette le italiane al secondo turno nel femminile, Deborah Chiesa, Noemi Basiletti, Beatrice Ricci, Martina Trevisan, Jennifer Ruggeri, Dalila Spiteri e Tyra Caterina Grant. Grant che, inizialmente convocata per l'incontro di Billie Jean King Cup di questa settimana a Velletri tra Italia e Giappone, ha deciso, in accordo con la Fitp, di rimanere a Santa Margherita di Pula, ricevendo una wild card, per mettere più partite nelle gambe dopo l'infortunio subito a febbraio a Grenoble.

Al Super Next Gen
Intanto a Cagliari è tempo di ottavi di finale per il Super Next Gen Forte Village 2026, torneo giovanile per porta sui campi del Gt Generale Rossi i migliori prospetti italiani Under 16 e Under 18 per contendersi la vittoria della seconda tappa del circuito Macroarea. Previsto per oggi l'esordio della testa di serie numero 1 Daniel Frasconi, che dovrà respingere gli attacchi di Luca Aiolfi. In campo anche le altre teste di serie: Carlo Ciampa, Francesco Mattia Ceccarelli, Giacomo Zoccoli e Ludovico Dodero all'esordio, Riccardo Torrieri (3-6, 6-4, 10-6 su Marco Mura), Cristian Pilia (6-3, 6-0 su Valerio Retrosi) e Jacopo Sanna (che non ha concesso giochi a Riccardo Piredda). Nel femminile, le quattro teste di serie entreranno in gara domani, nei quarti: Noemi Sofia Mento, Iris Nelli, Aurora Deidda ed Eleonora Atzei.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo.

Cagliari, la tassa della discordia

l Loi, Madeddu
Il conflitto

Le forze israeliane sparano contro i militari della “Sassari”

Convocato l’ambasciatore. Crosetto: inaccettabile. Meloni: irresponsabili 
Giuseppe Deiana
Cagliari, intesa negata dopo la sentenza del Tar

La Regione boccia il rigassificatore «No a strutture fisse»

Parere negativo sul progetto di Giorgino con 18 serbatoi di gas naturale liquido 
Enrico Fresu
Il caso

La beffa di Seulo: arrivano i turisti, spariscono i servizi

Assistenza sanitaria al lumicino con 25mila visitatori l’anno 
Simone Loi
Lo scenario

«Avanti su sicurezza e lavoro»

La premier rilancia l’azione di Governo, oggi l’informativa in Parlamento 
Il progetto.

Question time sulla democrazia

Davide Lao
Il caso

Finisce la fuga di Del Grande

Rintracciato vicino a Varese, per scappare ha investito un carabiniere 