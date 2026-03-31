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01 aprile 2026 alle 01:02

Itf al Forte Village, Grant out al 1° turno 

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Sconfitta all'esordio per Tyra Caterina Grant, testa di serie numero 2 del combined Itf che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo.

L'azzurra, che il 10 e 11 aprile sarà a Velletri per il match di Billie Jean King Cup contro il Giappone, si è fatta sorprendere 6-3, 6-2 da Alena Kovackova. Immediata reazione in doppio dove, con Jennifer Ruggeri, ha regolato 6-1, 6-4 Oana Simion e Gabriela Vilar.

Italiani on the road
Intanto è iniziata la stagione internazionale sul “rosso” per i big azzurri. Ci sarà un derby negli ottavi del 250 di Marrakech, quello tra Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Darderi, numero 1 del tabellone, esordirà contro Bellucci, che ha lottato quasi due ore e mezza per battere 6-3, 3-6, 6-4 la wild card Reda Bennani. Subito out Federico Cinà, eliminato 6-2, 6-3 da Alexandre Muller, e Matteo Berrettini, ssconfitto 7-6(5), 6-7(2), 6-4 in poco più di tre ore dal numero 7 del seeding Ignacio Buse. Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi salutano il 250 di Bucarest, sconfitti, rispettivamente, 6-3, 6-2 dalla testa di serie numero 8 Botic Van Zandschulp e 6-3, 6-1 dal qualificato Alex Molcan.

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