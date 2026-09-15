Itf, al Forte Village escono subito Carboni e Dessì 

Si ferma sul primo ostacolo la corsa di Lorenzo Carboni e Marco Dessì nel primo dei cinque tornei Itf Combined del Forte Village Tennis Project organizzati dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto della Regione sui campi di Santa Margherita di Pula. L'algherese, numero 5 del torneo, è stato sorpreso 3-6, 6-2, 6-1 dal qualificato Matteo Sciahbasi, mentre il tennista quartese, bravo a superare il tabellone cadetto dopo averla spuntata 3-6, 6-4, 11-9 su Alessandro Mondazzi, è stato sconfitto 6-2, 6-3 da Lorenzo Comino.

C'è una tennista sarda anche nel main draw femminile. È Barbara Dessolis che, dopo aver passato il primo turno delle qualificazioni 7-5, 6-0 su Alessia Antici, è stata stoppata 6-2, 0-6, 10-7 da Chiara Fornasieri nel match decisivo, ma è stata ripescata come lucky loser ed esordirà nel tabellone principale contro la testa di serie numero 7 Viola Turini. Ko nel turno decisivo anche per Marcella Dessolis, che ha regolato con un doppio 6-4 Greta Petrillo, ma poi ha ceduto 6-2, 6-1 davanti a Eleonora Alvisi. Sconfitte lunedì Alessandra Pezzulla (7-5, 6-3 dalla tedesca Laura Boehner), Camilla Monni (6-0, 6-1 da Alvisi) e Aurora Deidda (doppio 6-1 da Beatrice Stagno).



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