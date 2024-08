Italvolley, all’inferno e ritorno: 3-2 

Parigi. Sarà la Francia oro a Tokyo 2020 a contendere all’Italia, davanti ai propri tifosi, un posto in finale nel torneo maschile di pallavolo. Ma, dopo aver visto (sportivamente) la morte in faccia ieri, agli azzurri niente può far più paura. Nei quarti di finale contro il Giappone, l’Italia si è trovata sull’orlo del baratro: 21-24 nel terzo set dopo aver perso (25-20, 25-23) i primi due.

Un punto alla volta, Simone Giannelli e gli altri sono riusciti a risalire, ad annullare i tre set point, ad aggiudicarsi il set ai vantaggi per 27-25 con un un rush finale di 6-1. A quel punto hanno tirato fuori la testa dall’acqua e hanno cominciato a imporre il loro gioco, portando a casa anche il quarto set ancora di strettissima misura: 26-24. Il tie-break è stato tiratissimo, un romanzo a parte. Primo match point azzurro sul 14-13, poi match point nipponico sul 15-14. Due errori in battuta dal 13-13 in poi hanno aiutato l’Italia che non si è lasciata scappare l’occasione e ha chiuso sul 17-15. Poi, nel pomeriggio, la Francia ha fatto lo stesso con la Germania (da 0-2 a 3-2).

Parola di Fefè

«Girare questa partita è stata un'impresa perché il Giappone ha giocato in modo straordinario», ha detto il ct Fefè De Giorgi. «Meritava anche il Giappone, dobbiamo dirlo perché», ammette l'allenatore azzurro, «la differenza è stata davvero minima. Loro hanno giocato in modo straordinario. Vedere come i ragazzi sono rimasti fino alla fine a cercare una soluzione, aggiungendo sempre qualcosa in più, reagendo nel modo corretto e non nella disperazione, è stato qualcosa di davvero bello». Domani alle 16 la sfida con i francesi vale già una medaglia. Dall’altra parte, Polonia-Usa.

La grande rivincita

Questa sera non sarà meno complicato il compito che attende la Nazionale femminile di Julio Velasco, che si dovrà confrontare con i propri demoni. Alle 21 c’è la sfida nei quarti di finale contro la Serbia e non si può non pensare a quella che si giocò tre anni fa a Tokyo e che per la formazione dell’allora ct Davide Mazzanti rappresentò la delusione più grande. Da allora Alessia Orro e le altre reduci hanno incontrato più volte la squadra della fenomenale Tijana Boskovic (il bilancio totale è 13-14), la prima nella finale europea del 2021, l’ultima in allenamento a Firenze poche settimane fa, vinta dalla squadra di Giovanni Guidetti.

