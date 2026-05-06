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Internazionali di Roma.
07 maggio 2026 alle 00:33

Italtennis, il grande giorno 

Fra i match di oggi Paolini, Sonego, Berrettini e Pellegrino-Nardi 

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Matteo Arnaldi non si ferma. Dopo aver conquistato l’Atp Challenger 175 di Cagliari il 25enne sanremese passa il primo turno degli Internazionali Bnl d’Italia. Arnaldi, in tabellone grazie a una wild card, sul Centrale del Foro Italico supera 6-3, 3-6, 6-3 lo spagnolo Jaume Munar. Match equilibrato, col pathos di una spruzzata di pioggia a fine secondo parziale. Nel set decisivo, alla terza palla break consecutiva l’azzurro strappa il servizio all’iberico volando sul 4-2 prima di chiudere con un urlo di gioia. Per lui, nel secondo turno ci sarà l’australiano Alex De Minaur, numero 6.

La pioggia rallenta il programma serale, poi Elisabetta Cocciaretto scende in campo e batte la qualificata austriaca Sinja Kraus 6-2, 6-4 in poco più di un’ora e nel secondo turno affronterà la statunitense Emma Navarro.

Tyra, la prima volta
La nutrita pattuglia italiana nel tabellone femminile però si assottiglia giocoforza: nell’unico derby di giornata Tyra Grant la spunta 1-6, 6-2, 6-4 su Lisa Pigato, come lei in tabellone grazie a una wild card, e centra la sua prima vittoria a Roma. Grant, dopo aver perso male il primo set, ha ritrovato colpi e distanze, rimontando la sua avversaria e regalandosi un secondo turno contro la canadese Victoria Mboko.

Il programma di oggi
E ancora tanta Italia va in campo oggi, con sette azzurri nel torneo maschile e una nel femminile. Sul Centrale, aperto da Berrettini alle 11, il secondo match (non prima delle 13) vedrà Jasmine Paolini esordire contro la francese Leolia Jeanjean, che ieri ha superato 7-6(6), 6-4 la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Non prima delle 19 (quarto match) Lorenzo Sonego affronterà il peruviano Ignacio Buse per poi lasciare il palcoscenico a Sabalenka (numero uno al mondo)-Krejcikova, ex numero 2.

Nel secondo match sulla Bnp Arena, Mattia Bellucci affronterà l’argentino Roman Andres Burruchaga, tesserato per il Tc Cagliari e reduce dalla semifinale nell’Atp Challenger 175 di Monte Urpinu. Il match che concluderà il programma su questo campo sarà il derby tricolore di giornata tra il qualificato Andrea Pellegrino e la wild card Luca Nardi.

Appuntamento sulla SuperTennis Arena per le wild card Francesco Maestrelli (terzo match contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut) e Gianluca Cadenasso (quarto contro l’argentino Thiago Agustin Tirante).

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