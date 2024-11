ItalSinner, ostacolo Aussie 

Malaga. Due giorni per ripetere l'impresa del 2023, col gradevole fardello emotivo di essere l'assoluta favorita per portare di nuovo a casa la Coppa Davis. L'Italia, all'indomani del successo contro l'Argentina nei quarti, affila le armi per la semifinale con l'Australia con un occhio all'altra semifinale Germania-Olanda. Un giorno di valutazione per Filippo Volandri, che giovedì a sorpresa ha affidato il doppio, risultato decisivo contro i sudamericani, a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, preferendoli ai “titolari” Simone Bolelli-Andrea Vavassori. La scelta ha pagato, vista la prestazione offerta dai due amici, ma il capitano dovrà anche decidere se dare fiducia a Lorenzo Musetti, sconfitto malamente in singolare da Francisco Cerundolo, o puntare sulla potenza del romano anche per il singolare.

I singolari

L'allenamento di ieri ha visto in campo uno di fronte all'altro Sinner e Berrettini, al quale potrebbe quindi spettare il compito di aprire la contesa oggi alle 13 affrontando il n. 2 degli Aussie, probabilmente Thanasi Kokkinakis (n. 77 Atp) che ha fatto bene contro gli Stati Uniti. Il capitano australiano, Lleyton Hewitt, ha però la possibilità di puntare anche su Alexei Popyrin (n.24) e sparigliare le carte pure per il singolare contro Sinner, dato che Alex De Minaur (n.9) con l'italiano ha perso otto volte su otto incontri. Se poi fosse necessario lo spareggio col doppio, l'Australia dovrebbe riconfermare Jordan Thompson e Matthew Ebden, coppia da prendere con le molle. L'anno scorso, gli azzurri vinsero la Davis proprio contro l'Australia in finale e questa volta, se riuscissero a ripetersi come atteso, metterebbero più di un'ipoteca sul bis. Poter mettere in campo il n.1 al mondo, che oltretutto sta attraversando un momento di grazia in una stagione già soprannaturale, dà la certezza all'Italia di partire dall'1-0, o anche 1,5-0 considerando un suo impiego nel doppio. Anche se la Davis è come un derby nel calcio, mai del tutto pronosticabile, in Spagna si sta preparando un'altra festa per il tennis azzurro, nel segno di Sinner. Anche a Malaga come a Torino, il campione azzurro in campo non dà segni di risentire delle ansie per il caso clostebol, nell'attesa che il Tas si pronunci sul ricorso dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada).

Oranje in finale

Chi vince oggi, domani trova in finale i Paesi Bassi che hanno superato la Germania per 2-0 dopo due singolari molto combattuti vinti da Botic Van de Zandschulp su Daniel Altmeir per 6-4, 6-7(12), 6-3 e da Tallon Griekspoor su Jan-Lennard Struff per 6-7(4), 7-5, 6-4. Per gli Oranje è la prima, storica finale di Coppa Davis.

