Italo-ucraino muore al fronte 

Kiev. Era stato adottato da piccolo da una famiglia padovana, ma quando è cominciata l’aggressione russa Artiom Naliato ha sentito che l’Ucraina lo chiamava ancora, ed era partito volontario. È morto lunedì, durante il bombardamento di un campo di addestramento nei pressi di Kiev, dove è di stanza la Legione internazionale di difesa territoriale dell’Ucraina. È stato un suo commilitone ad avvisare i familiari su Messenger. Artiom Naliato, 21 anni, alcune settimane fa era rientrato a Tribano, ma il primo giugno era ripartito per il fronte. La sua morte è diventata di dominio pubblico martedì, dopo il post su Facebook del sindaco del paese, Massimo Cavazzana. «Ci stringiamo con affetto e dolore attorno alla famiglia che lo ha accolto e cresciuto con amore - ha scritto - Oggi Tribano perde un suo figlio. Il vuoto che lascia è profondo, ma lo ricorderemo per il coraggio delle sue scelte. Aveva deciso di combattere una guerra per difendere una terra che aveva nel cuore. Una scelta difficile, drammatica, ma animata da un senso di appartenenza e di responsabilità che non possiamo che rispettare». Nel Paese d’origine Artiom aveva un fratello. «Quello che l'ha portato in Ucraina - ha spiegato Cavazzana - è sicuramente la vicinanza al fratello, ma anche la voglia di rendere l’Ucraina libera». Lunedì il giovane era in un edificio di un’area adibita all’addestramento dei soldati, quando una bomba ha colpito il palazzo: è stato ricoverato in un ospedale del posto, ma non c’è stato nulla da fare. Oltre al paese di Tribano si sono stretti attorno al dolore della famiglia i colleghi ed amici della Aries Srl, l’agenzia vicentina per cui il 21enne lavorava come addetto alla sicurezza. La provincia di Padova era stata già toccata nel 2023 dal dolore per la morte in guerra di un altro residente di origine ucraina, Oleh Dozydenko (chiamato Aleksey), che per 15 aveva abitato nel capoluogo, e nel marzo di due anni fa era rimasto ucciso in Ucraina da un colpo di mortaio.

