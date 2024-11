Italiano ucciso in Texas per una sigaretta 

VENEZIA. Una vita difficile segnalata da tante cadute e una cronica difficoltà nel trovare il riscatto. Per questo Paolo Tescari, 14 anni fa, aveva lasciato Marghera e alla morte del padre aveva raggiunto la madre, americana, poi deceduta. Aveva scelto di vivere in Texas, a Temple, ma proprio qui è stato ucciso per una sigaretta. Viveva di aiuti in famiglia, strada, assistenza ed espedienti. Poi la sua richiesta probabilmente è stata interpretata come uno sgarbo, o forse come una minaccia, da un 17enne incrociato fra un distributore e un centro di accoglienza. E il ragazzo gli ha sparato, con un’arma che data la minore età per legge non poteva avere.

Numerosi i testimoni, immediati l’allarme e il soccorso, ma come certifica la polizia di Temple la morte è stata istantanea. Il ragazzo è stato arrestato e ha confessato subito, inchiodato dall’evidenza.

A Marghera in molti ricordano Tescari come «un bravo ragazzo con tanti problemi», incapace «di trovare una strada per vivere e darsi un futuro», uno «spirito irrequieto con una testa dura». Su Fb è la sorella Elisabetta a confermare la notizia con un lungo post pieno di tristezza e consapevolezza: «A Paolo stavano molto a cuore i suoi amici, e sono sicura che anche adesso vi guarda dal cielo e si sente amato. La cosa bella è che adesso è in pace e se ne sta in panciolle assieme alla mamma e papà in cielo dove l'amore di Dio ci avvolge e tutte le cose brutte e la sofferenza non ci sono più. Volevo aggiungere che Paolo non ha vissuto una vita violenta, voi lo conoscevate, una testa dura sì, ma non era aggressivo. Gli hanno sparato per un malinteso».

