Italiano rapito, spuntano altre due vittime 

New York. Si infittisce il giallo sul presunto sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il trader italiano di criptovalute che sarebbe stato torturato per oltre due settimane a Soho da due colleghi a caccia delle password del suo portafoglio in Bitcoin.

L’incriminazione

John Woeltz, 37 anni del Kentucky, e lo svizzero William Duplessie, 33, avrebbero in precedenza tenuto prigioniere altre due vittime, ha detto la sostituta procuratrice di New York Sarah Khan nel corso delle udienze preliminari che hanno portato all'incriminazione della coppia e in cui sono state mostrate foto-shock tra cui una in cui il giovane rivolese viene coperto di tequila e dato alle fiamme e uno dei presunti sequestratori spegne l'incendio urinandogli addosso. Woeltz e Duplessie si sono dichiarati non colpevoli e rinviati a giudizio. Sono attualmente detenuti nel carcere di Rickers Island.

Le udienze

«Questa non è la prima volta che i due imputati hanno commesso azioni che configurano crimini simili, tenendo persone prigioniere contro la loro volontà», ha detto Kahn. Nel corso delle udienze non sono stati rivelati altri particolari, ma la procura ha detto di essere in contatto con forze dell'ordine fuori da New York sui due precedenti casi.

La difesa ha contestato le accuse. L’avvocato di Duplessie, Sanford Talkin, ha mostrato video, già circolati sui media, in cui si vede Carturan «mentre fuma crack, si diverte, ride, partecipa a orge sessuali e viene trascinato da una donna mentre è nudo all'interno della casa». Carturan sarebbe stato anche visto passeggiare con persone che portano a spasso i cani e persino ridere e fumare una sigaretta fuori da un negozio dove Duplessie stava facendo acquisti: «Poteva fuggire, andarsene, fare quello che voleva», ha detto Talkin al giudice, «aveva la possibilità di rivolgersi a centinaia di persone per dire che era stato rapito e lo stavano torturando. Non lo ha fatto, perché non era quello il caso».

