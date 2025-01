Italiano in cella da oltre 60 giorni 

Caracas. Da sessanta giorni non si hanno sue notizie. Dal 15 novembre, giorno in cui è stato arrestato in Venezuela, non si conosce la sorte di Alberto Trentini cooperante italiano che si trovava nel Paese sudamericano per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. I familiari, che in queste settimane hanno cercato di ottenere informazioni sul giovane, lanciano un drammatico appello al Governo italiano per cercare di riportarlo a casa sano e salvo.

Sulla vicenda alcuni deputati del Pd hanno presentato un’interrogazione urgente al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per garantire a Trentini «tutti i diritti processuali e di detenzione e il suo immediato rientro in Italia». Il giovane, di origini veneziane, era arrivato in Venezuela il 17 ottobre per una missione con le Ong Humanity e Inclusion. «Il 15 novembre mentre stava raggiungendo Guasdalito da Caracas - spiegano i familiari assistiti dall’avvocata Alessandra Ballerini - è stato fermato ad un posto di blocco». Dalle informazioni ricevute sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito in un carcere di Caracas senza che gli sia mai stata contestata nessuna imputazione.

