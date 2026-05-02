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Gli avversari.
03 maggio 2026 alle 00:04

Italiano: «I fischi fanno male, ma non molliamo» 

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«Mi aspetto una prestazione di grande attenzione e livello». L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano prova a dare la scossa e spazzare via la negatività in vista della gara con il Cagliari. «Le possibilità di scalare la classifica in avanti si sono ridotte, anche se il settimo posto non è matematicamente impossibile da raggiungere». Il tecnico degli emiliani prova così a tenere accesa la fiammella della speranza. «Dietro corrono, quindi dobbiamo guadagnare punti e stare attenti. Per certo, non vogliamo mollare», ripete più volte Italiano. I fischi contro la Roma? «Li posso capire, ma voglio pensare che siano solo per questo periodo negativo. In casa abbiamo fatto male, è vero, ma fuori abbiamo fatto cose straordinarie», ricorda l’allenatore del Bologna. Per poi precisare: «Da quando alleno, non mi è mai successo di fare una serie di risultati negativi come questa tra le mura amiche, ma abbiamo sempre giocato per vincere e lo faremo anche contro il Cagliari. Avere sempre accanto i tifosi rappresenta per noi un valore in più e sentirli fischiare fa male».

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