Italiano gongola, vuole un posto in Europa «Ora però dobbiamo migliorare in trasferta» 

Sei vittorie consecutive in casa, contando tutte le competizioni: il Bologna vola al Dall'Ara e, in soli tre giorni, si è rilanciato alla grande per la corsa Europa, quarto posto compreso. Dopo il successo di giovedì sul Milan, l'altro 2-1 ieri al Cagliari è arrivato con tanti cambi di formazione fra una partita e l’altra. Ma a deciderla sono stati gli innesti in corsa di Vincenzo Italiano, in particolare le tre sostituzioni all'intervallo (su tutte Cambiaghi). «Chi inizia deve dare il massimo, chi subentra deve essere pronto e a disposizione», le parole dell'allenatore sulla gestione della rosa, con Orsolini che aveva riposato giovedì. «Per il rush finale dobbiamo essere noi stessi, se c'è da migliorare qualcosa è fuori casa: questa settimana bisognerà cercare di sistemarlo e far punti anche a Verona».

La vittoria

Sullo 0-1, all'intervallo, Italiano ha ribaltato la squadra e questo è il segnale di come fosse tutt'altro che soddisfatto per quanto visto nel primo tempo. «Dovevamo stare più attenti», sottolinea. «E non mi è piaciuta la gestione degli ultimi quattro minuti di recupero, perché non dovevamo concedere le due palle che ha messo il Cagliari. Sono aspetti che, assieme al gol preso sull'unico tiro in porta, dobbiamo aggiustare per essere perfetti come chi sta sopra di noi. Perché, nell'unica situazione che ci ha portati a dover difendere, non l'abbiamo fatto bene».

Il rendimento

Il sesto posto in classifica conferma come, alla pari della scorsa stagione, il Bologna voglia giocarsi tutte le carte. «L'obiettivo dichiarato è arrivare in Europa», dice Italiano, che non fa certo pretattica. «Non so in quale coppa, ma dobbiamo dare il massimo per riuscirci: siamo soddisfatti di questa settimana, col nostro pubblico che ci dà grande entusiasmo e forza». Una squadra specialista nelle rimonte, perché con quella di ieri sono 16 punti guadagnati da posizione di svantaggio (4 vittorie e altrettanti pareggi). «Non è sempre facile rimontare e azzeccare le scelte, ma abbiamo avuto una grande reazione e siamo riusciti a vincere lo stesso», conclude il tecnico. (r.sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA