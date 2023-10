Italiano contro il tabù Lazio  

Firenze. Contro la Lazio per riprendere la corsa in campionato: la Fiorentina vuole cancellare la delusione per l’inattesa sconfitta con l’Empoli e questa sera (20.45) andrà a caccia di punti all’Olimpico dove i precedenti non sono favorevoli. Vincenzo Italiano in carriera ha raccolto solo un pareggio in sei confronti contro la formazione biancoceleste e non ha mai battuto il collega Maurizio Sarri. Insomma un tabù che il tecnico viola spera di sfatare anche per iniziare al meglio la settimana che porterà alla partita contro la Juve.

«Dispiace non aver ottenuto punti nel derby, ci tenevamo molto, è stato un passo falso che ci ha dato fastidio - ha ribadito Italiano - Però la mia squadra non si abbatte e sa reagire». Il riferimento è anche alla goleada inflitta giovedì in Conference al Cukaricki che ha ridato entusiasmo all’ambiente. «In campionato però è tutta un’altra storia, adesso bisogna ripartire. Ci aspetta un avversario forte, sempre difficile da affrontare». Rispetto all’impegno di coppa sono annunciati di nuovo fra i titolari Nico Gonzalez, Milenkovic, Arthur e Duncan, tornano a disposizione anche Bonaventura e Biraghi. Fra i convocati figura Yerry Mina reduce da un lungo stop per infortunio mentre manca il giovane Kayode per una distorsione alla caviglia rimediata l’altra sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA