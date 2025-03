Italiano: attenti alle ripartenze del Cagliari 

Bologna. Dopo il successo sul Milan un altro esame di maturità per il Bologna contro una squadra in lotta per la salvezza, il Cagliari. «È un dato di fatto che nelle ultime partite contro squadre che lottano per obiettivi diversi dal nostro abbiamo faticato, e non poco». Anche per questo Vincenzo Italiano non si fida dei rossoblù allenati da Davide Nicola e chiede ai suoi giocatori uno sforzo ulteriore dal punto di vista della concentrazione. «Dobbiamo far valere l'atteggiamento, tirare fuori quelle qualità che davanti al nostro pubblico possono fare la differenza», sottolinea iol tecnico del Bologna. «Rispetto a quello che abbiamo fatto vedere contro Empoli, Lecce e Parma dobbiamo avere più intraprendenza e qualità, rischiare, dunque, l'uno contro uno, che può essere determinante. Allo stesso tempo, non dovremo concedere situazioni di pericolo, senza spegnerci quindi».

L’avversario

Italiano preannuncia il ritorno di Orsolini dal primo minuto. «Sta bene, penso di si. È stato sacrificato giovedì anche per le caratteristiche dell'avversario. Sarà utile ritrovarlo con la sua concretezza, quindi credo di si». E proprio Orsolini era andato a segno nella gara d’andata alla Domus. «Abbiamo rivisto quella partita inseme alla squadra», svela Italiano. «Sono stati settanta minuti buoni sapendo concretizzare due palle gol, abbiamo saputo portarla a casa. Sono passati tanti mesi, però. E rispetto a quella gara siamo diversi noi ed è diverso il Cagliari». A proposito della squadra di Nicola: «Giochiamo contro un avversario molto temibile. Il Cagliari ha fatto 0-0 a Bergamo disputando una grande partita, ha la capacità di farti male in ripartenza, ma anche su palla inattiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA