Italiano: alla Domus come l’Atalanta a Lecce 

«Stiamo vivendo una situazione particolare, tra una settimana avremo la finale di Conference, ma a Cagliari abbiamo una partita importante per blindare l'ottavo posto in campionato». Non sarà, insomma, una Fiorentina distratta, con la testa già ad Atene. «Ho ricordato ai ragazzi di quanto ha fatto l'Atalanta a Lecce dove è riuscita a conquistare i punti necessari per la zona Champions facendo una grande prestazione», ha tenuto a precisare il tecnico Vicnenzo Italiano, «quindi alla Unipol Domus sarà una gara vera. E solo una volta finita, ci proietteremo alla sfida con l’Olympiacos». Sull’addio di Ranieri, l’allenatore gigliato ha poi detto: «Saremo gli ultimi avversari della sua lunga straordinaria carriera, sarò felice e onorato di poterlo salutare e ringraziarlo per ciò che ha fatto».

La Conference

Testa al Cagliari, impossibile, però, non parlare della finale di mercoledì prossimo. «La sensazione è che stiamo ripetendo il percorso dello scorso anno con un ottimo finale di stagione», ha sottolineato Italiano. «Penso che la Fiorentina ci arrivi bene a questa finale, sono molto fiducioso. È una grandissima soddisfazione e un grande orgoglio essere ancora in finale e rappresentare l'Italia», ha mostrato così il petto nella conferenza stampa prima di partire per la Sardegna. «Arrivare a termine di questa competizione è difficile, rappresenta un grande percorso, è anche vero che le finali quando si disputano bisogna poi cercare di vincerle. Rispetto alla passata stagione», ha puntualizzato l’allenatore della Fiorentina, «c'è più consapevolezza avendo già vissuto questa attesa, arriviamo alla finale con un po' più di esperienza, maggiore conoscenza e consci di andare ad Atene a giocarci qualcosa di importantissimo. Cercheremo di preparare tutto nel migliore dei modi, le finali spesso vengono decise dai dettagli. Mi aspetto una gara tosta, con un avversario di valore e qualità. Ma noi faremo di tutto per avere e giocarci le nostre chance».

RIPRODUZIONE RISERVATA