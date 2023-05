Italiani ok solo nei derby 

Pellegrino supera Francesco Maestrelli, 7-6(7), 6-4. Sfida non semplice, con il pugliese sempre a inseguire, visto che il suo avversario è andato avanti 4-1 in entrambi i set. «Poter giocare dopo una sconfitta è un'opportunità che a volte capita, bisogna essere bravi a cancellare tutto ed essere pronti per la partita successiva», ha spiegato il lucky loser dopo il match, puntando i fari sul match di oggi contro il francese Ugo Humbert, n. 6 del tabellone (secondo incontro sul Centrale), che ha eliminato Gianluca Mager 6-4, 6-3. Dopo una prima reazione (da 0-3 a 3-3), il ligure ha perso il primo set. Nel secondo, avanti 3-1, ha poi lasciato strada al più forte avversario.

La partita del martedì è quella che ha visto Giannessi spuntarla su Francesco Passaro 3-6, 7-6(7), 6-4 al termine di una sfida durata 3h13' e che ha visto il giovane umbro non concretizzare tre match point. Dal 2-1 Giannessi nel primo set, Passaro conquista quattro giochi consecutivi e vince il parziale. Nel secondo il ligure si issa fino al 5-2, ma è ripreso sul 5-5. Sembra stiano partendo i titoli di coda: nel tie-break, l'umbro va 5-2, ha due match point sul 6-4 e un altro sul 7-6, ma Giannessi non ci sta, vince tre punti di fila e rimanda il verdetto al terzo set, vinto 6-4. Per lui oggi c'è l'australiano Thanasi Kokkinakis (terzo incontro sul Centrale).

Alessandro Giannessi e Andrea Pellegrino approfittano dei derby tricolore e raggiungono Mattia Bellucci e Giulio Zeppieri negli ottavi di finale del Superchallenger che si disputano oggi al Tc Cagliari. E il primo match sul Centrale, alle 10, sarà proprio quello tra Bellucci e Zeppieri, con la certezza che almeno un italiano andrà ai quarti. Previsto l'esordio delle prime quattro teste di serie: il giapponese Yoshihito Nishioka (contro Galan), gli statunitensi Ben Shelton (opposto a Maroszan) e Mackenzie McDonald (con Daniel), e il serbo Laslo Djere (contro Kovalik).

La battaglia

Lucky loser

Le delusioni

Flavio Cobolli ha perso 5-7, 6-1, 6-2 contro il colombiano Daniel Elahi una partita che lascia l'amaro in bocca. Vinto il primo set, il romano ha lasciato scivolar via il secondo, ma è ripartito bene nel terzo. Sul 2-2 però, è arrivato il break decisivo con uno schiaffo al volo buttato in rete, un po' la fotografia della partita. Altro match che ha illuso gli appassionati cagliaritani è stato quello di Stefano Travaglia, che ha lottato alla pari con il croato Borna Gojo. Perso il primo set 6-3, Steto non ha mollato, annullando un match point nel tiebreak, sul 5-6, per poi conquistarlo con tre punti consecutivi. Nel terzo, si è issato fino al 4-2, ma ha finito la benzina, con Gojo che ne ha approfittato. Nel match serale, Luca Nardi ha lottato, ma Fabian Marozsan e un problema alla coscia sinistra lo hanno costretto alla resa, 6-3, 4-6, 6-4, dopo essere stato in vantaggio 3-1 nel set decisivo. Saluta Cagliari anche il numero 8 del seeding, il brasiliano Thiago Monteiro, che ha alzato bandiera bianca quando era già sotto 6-4, 4-2 contro il giapponese Yosuke Watanuki.

Risultati. Sedicesimi singolare : Galan (Col) b. Cobolli 5-7, 6-1, 6-2; Watanuki (Gia) b. Mon- teiro 6-4, 4-2 rit.; Kovalik (Svk) b. Diez (Can) 7-6 (2, 6-4; Pellegrino b. Maestrelli 7-6(7), 6-4; Giannessi b. Passaro 3-6, 7-6 (7), 6-4; Humbert (Fra) b. Mager 6-4, 6-3; Gojo (Cro) b. Travaglia 6-3, 6-7(6), 6-4; Marozsan (Ung) b. Nardi 6-3, 4-6, 6-4.

Ottavi singolare (oggi). Campo Centrale (dalle 10) : Belluc- ci-Zeppieri; Pellegrino-Hum- bert (Fra); Giannessi-Kokkinakis (Aus); Nishioka (Gia)-Galan (Col); (non prima delle 19.30) Marozsan (Ung)-Shekton (Usa). Campo n. 14 (dalle 10) : Kovalik (Svk)-Djere (Ser); McDonald (Usa)-Daniel (Gia); Gojo (Cro)-Watanuki (Gia).

