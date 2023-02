Italiani: la guerra nascosta in Afghanistan  Il libro inchiesta di Cadalanu e De Angelis 

Tutto nasce dall’attacco da parte di Al Qaeda al cuore dell’America. L’11 settembre 2001 è uno snodo della storia. La centrale del terrore, guidata da Osama Bin Laden, che in Afghanistan ha trovato terreno fertile, deve essere smantellata con tutti gli strumenti disponibili. Nel volume viene richiamato il pragmatismo del generale Karl Von Clausewitz: “La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”. Quella missione, durata vent’anni – secondo gli autori – sin dall’origine ha in sé una grande ambiguità con i reali obiettivi nascosti dalle nebbie di parole e principi di comodo. «Il titolo del libro – chiarisce Cadalanu - è legato al fatto che in Italia i governi, tutti i governi di destra e sinistra allo stesso modo, ci hanno raccontato qualcosa di falso. Ci hanno detto che l’intervento in Afghanistan è stato una missione umanitaria. Qualcuno ha parlato di peacekeeping che però ha regole precise definite dalle Nazioni Unite. Corrisponde a un intervento tra due litiganti, che sono d’accordo su questa opzione. L’uso della forza è limitata solo alla difesa delle truppe e all'attuazione del mandato dell’Onu. Ovviamente in Afghanistan non c’entra niente il peacekeeping. I militari italiani non erano lì per distribuire quaderni, matite e giocattoli ai bambini. Il tema del libro è la bugia, l’ipocrisia di dire: non chiamiamola guerra».

«Sono stato in Afghanistan - dice il reporter sardo - una quindicina di volte. Spesso con i soldati ma anche da solo in albergo con un interprete. All’inizio riuscivo a spostarmi ma con il tempo non era più possibile muoversi senza rischi nel territorio. Si stava a Herat e a Kabul. In quelle condizioni i giornalisti erano una valigia di dollari ambulante. Diversi colleghi sono finiti nelle mani di gente poco raccomandabile, alcuni non sono tornati a casa». Il libro è un’analisi senza sconti sulla natura della missione delle forze occidentali a trazione statunitense. Con l’intento di fare chiarezza.

“Malgrado le difficoltà insormontabili, tutti noi aspettiamo sempre che ci succeda qualcosa di straordinario”, scrive Khaled Hosseini sul suo Afghanistan, alle prese con un'interminabile profonda sofferenza. E alle vicende recenti del “paese degli aquiloni” guarda il giornalista nuorese Giampaolo Cadalanu che insieme a Massimo De Angelis, ha scritto “La guerra nascosta. L’Afghanistan nel racconto dei militari italiani” (Laterza, pagine 205, 19 euro). Lo sguardo è quello di due inviati in tanti fronti di guerra, Cadalanu per La Repubblica e De Angelis per la Rai.

Il cronista sardo

L’11 settembre

Le fonti

I due giornalisti hanno raccolto le testimonianze di chi ha combattuto quel conflitto : «Non è stato difficile perché abbiamo lavorato per trent’anni a contatto dei soldati. Abbiamo creato rapporti duraturi. Questo lavoro è la riscossione di crediti di fiducia di una vita di lavoro. Abbiamo raccolto decine di voci rigorosamente esclusive. Alcuni sono racconti molto forti, la maggior parte anonimi. Non è il caso di far passare guai a militari che sono ancora in servizio. Ci hanno detto che ci sono stati momenti di aspro combattimento che hanno coinvolto anche i soldati italiani». In prima linea i militari della Brigata Sassari impegnati a più riprese sul fronte afghano. «Sono stato con loro in diverse occasioni», afferma Cadalanu. La Sardegna ha pagato un tributo pesante: cinque militari morti. «In totale le vittime sono state 53, poi 723 feriti alcuni dei quali in condizioni molto gravi. Con questi dati e con le spese colossali sostenute è giunto il momento di dire che questo tipo di missioni non sono umanitarie, ma di guerra».

Bala Murghab

Giampaolo Cadalanu ricorda il clima di una «guerra sporca ma anche un Paese che non lascia indifferenti per la sua storia, le tradizioni e l’anima della sua gente. L’Afghanistan è sempre nel mio cuore. Sotto certi punti di vista mi ricorda la Sardegna. L’orgoglio, la dignità, una certa chiusura almeno iniziale che si trasforma in grande apertura quando si si stringono relazioni vere. Ci sono caratteristiche comuni. Se devo pensare al posto più incredibile, mi viene in mente Bala Murghab. Nella mia testa è Forte Apache, un avamposto occidentale in una terra ostile. Sono arrivato in elicottero con la Brigata Sassari e con gli Alpini. Il panorama del deserto afghano dall’alto è qualcosa che mi porterò sempre con me. Una bellezza straziante».

L’analisi

Difficile ragionare con il senno di poi ma quello che è successo in Afghanistan nell’arco di vent'anni, dal 2001 al 2021, era evitabile? «Si poteva organizzare una missione con le forze speciali per catturare Bin Laden. Non possiamo trascurare le ferite inferte al Paese. Non possiamo dimenticare le centinaia di migliaia di civili morti. E l’Afghanistan oggi sta peggio di prima. È devastato ed è più complicato includere il regime dei talebani nella comunità internazionale».

