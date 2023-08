Italiani, francesi e tedeschi via dal Niger con i voli speciali 

Niamey. Resta alta la tensione in Niger dopo il colpo di Stato che la settimana scorsa ha deposto il presidente, democraticamente eletto e filo-occidentale, Mohamed Bazoum. La giunta militare di Abdourahamane Tchiani raccoglie il sostegno dei Paesi limitrofi guidati a loro volta da regimi golpisti filorussi, come il Mali e il Burkina Faso, mentre gli occidentali cominciano a lasciare il Paese. A cominciare dai francesi, la cui ambasciata è stata presa d’assalto domenica scorsa al grido di “Abbasso la Francia” e “Viva Putin”. Parigi ha infatti inviato i primi tre aerei da trasporto militari - non armati, si sottolinea - a Niamey per evacuare i propri concittadini “su base volontaria” e altri cittadini europei che ne facessero richiesta. Lo stato maggiore dell’esercito francese precisa che l’operazione riguarda esclusivamente i civili (circa 600 in tutto, ma non è chiaro quanti di questi lasceranno il Paese), e che non è prevista al momento la partenza di militari d’oltralpe. Berlino ha invitato ufficialmente i tedeschi a lasciare il Niger e ad accettare la proposta francese imbarcandosi su uno di quei voli, mentre Madrid si prepara a riportare a casa oltre 70 spagnoli.

L’Italia dal canto suo ha annunciato l’invio di un volo speciale per quegli italiani che desiderano rientrare. Non è previsto, a quanto si apprende, l’imbarco di connazionali su altri aerei europei. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inoltre assicurato che «l’ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso». Il governo italiano non dispera infatti che in Niger - partner fondamentale anche nella gestione delle rotte migratorie - possa prevalere una soluzione politica che riporti Bazoum al suo posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA