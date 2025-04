Italiani avanti e al Forte Carboni ai quarti 

L'Italia schiera il tridente negli ottavi di finale dell'Atp250 di Marrakech. Luciano Darderi (numero 57 della classifica mondiale e 7 del torneo) ha esordito superando con un doppio 6-4 il californiano Tristan Boyer (121) grazie a un break per set, messi a segno nel terzo gioco del primo set e sul 3-3 del secondo, break decisivo. Sul 5-3, l'italiano di Villa Gesell non ha concretizzato due match point consecutivi, ma ha chiuso la sfida nel match successivo, strappando il pass per il match di secondo turno contro il mancino francese Hugo Gaston (84 Atp). Negli ottavi ci sono altri due italiani: il numero 2 del torneo Lorenzo Sonego (38), che sfiderà il ceco Vit Kopriva (106, al suo best ranking dopo il successo nell'Atp Challenger di Napoli, in finale contro Darderi) e Mattia Bellucci (71), numero 8 del seeding, opposto al qualificato transalpino Pierre Hugues Herbert (169).

Cobolli ai quarti

Nell'Atp250 di Bucarest, Flavio Cobolli vola nei quarti di finale. Il romano (numero 3 del Tiriac Open e 45 al mondo) l'ha spuntata 6-4, 4-6, 6-1 sulla wild card francese Richard Gasquet (148 Atp) in poco meno di due ore di gioco. Sfida equilibrata fino al 2-1 al terzo, con l'azzurro che ha conquistato gli ultimi quattro giochi del match. Domani Cobolli affronta il qualificato austriaco Filip Misolic (232).

Italiane ko

Si chiude subito l'avventura azzurra nel Wta 500 Charleston. Nel match sul granulare verde statunitense, Lucia Bronzetti (60 Wta) è stata eliminata 7-5, 5-7, 6-4 dalla cinese Shuai Zhang (176) in oltre due ore e mezzo di gioco. Nella Copa Colsanitas si ammaina il tricolore. Lucrezia Stefanini (148 Wta), attesa dal match contro la colombiana Emiliana Arango (84), testa di serie numero 4, si è ritirata dal Wta250 Bogota (terra), lasciando il posto in tabellone alla lucky loser romena Patricia Maria Tig (243).

Avanza Carboni

Buona settimana per Lorenzo Carboni, che approda ai quarti del primo dei sei Itf al Forte Village. Il 19enne algherese, unico sardo nel singolare maschile, ha esordito superando 6-3, 6-4 il qualificato tedesco Noah Thurner, per poi battere 6-3, 6-1 ieri Niccolò Catini. Nei quarti, l’algherese Carboni sfiderà Gianmarco Ferrari. In doppio, Carboni e Matteo Mura (Torres Sassari) passano il primo turno in doppio, per Mura arriva così il primo punto nella classifica Atp.



RIPRODUZIONE RISERVATA