Italiani ai quarti: Sinner batte Norrie e Cobolli Medvedev 

Madrid. Due italiani ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Sinner li ha raggiunti per la priam volta liquidando il britannico Cameron Norrie (23 Atp) in due set per 6-2 7-5; in serata si è aggiunto Flavio Cobolli, che ha piegato il russo Daniil Medvedev (n. 10 del mondo) per 6-3, 5-7, 6-4 regalandosi un’altra grande impresa che lo proietta al possibile best ranking (n. 12). Lo può insidiare soltanto il ceco Jiri Lehecka che ha eliminato con un doppio 6-3 Lorenzo Musetti.

Il grande match

Adesso il n.1 al mondo avrà modo di testare sul campo le qualità dell'astro nascente del tennis: Rafael (nome da predestinato) Jodar, che affronterà oggi nei quarti del Masters 1000 spagnolo. «Ha un grande futuro davanti», aveva detto di lui qualche giorno fa Sinner. Ieri il 19enne madrileno ha spazzato via anche il ceco Vit Kopriva 7-5 6-0, conquistando il 12° successo nei 13 incontri disputati in stagione su terra battuta.Nella capitale spagnola la sfida tra i due è vissuta come la vera finale, con match programmato alle 16 per evitare la concomitanza con la semifinale di Champions Atletico Madrid-Arsenal. E proprio sugli orari c'è stato dibattito: Sinner ha acconsentito di disputare i quarti al mattino, non una collocazione da n.1, dicendo sì agli organizzatori che sognavano (e sono stati accontentati) la grande sfida tra il “piccolo Alcaraz” e l'azzurro, con tutto lo stadio Manolo Santana dalla parte del 19enne di casa. Così dopo aver battuto Norrie, Sinner non risparmia la stoccata: «Non mi importa tanto a che ora debba svegliarmi e giocare, anche se chiaramente dobbiamo apportare delle modifiche in base al programma. Però ci sono due match che iniziano dopo le 20 ed è troppo tardi, perché si rischia di finire dopo mezzanotte» la critica del campione. Che aspetta però di vedere all'opera Jodar, di cui ha ribadito l'enorme valore tecnico. «Ho visto tutta la sua partita in hotel, è stato un match di altissimo livello», ha detto riferendosi al successo sull'altro giovane alla ribalta, Joao Fonseca.

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