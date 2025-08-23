Italia, verifica con Cuba 

PHUKET. Entra nel vivo la prima fase dei Campionati del Mondo di pallavolo femminile in svolgimento in Thailandia. Dopo il netto successo all'esordio sulla Slovacchia per 3-0, l'Italia si prepara per affrontare Cuba nella sfida valida per la seconda giornata della Pool B. Alle 12 italiane (in diretta su Rai 2 e Dazn), le azzurre tornano in campo a Phuket per il match con le caraibiche a loro volta reduci dalla sconfitta alla prima partita per mano del Belgio. Alessia Orro e compagne proveranno a compiere un passo deciso verso gli ottavi di finale. Alle 15.30 si gioca l’altro match della pool, Belgio-Slovacchia, mentre martedì le azzurre alle 12 sfideranno il Belgio.

L’esordiente

«Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta», commenta Stella Nervini al sito della Fipav. La schiacciatrice azzurra, dopo il positivo esordio assoluto in un Mondiale, guarda con ottimismo alle prossime sfide: «Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Ora pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket». Poi torna al match vinto per 3-0: «Contro una Slovacchia che ha difeso alla grande e giocato alla morte come capita spesso contro di noi, siamo rimaste lucide evitando di innervosirci: un approccio da usare anche contro Cuba. È un po' un'incognita, sono una squadra fisica che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match».

