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06 luglio 2026 alle 00:41

Italia Under 19, è spareggio 

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L’Italia Under 19 chiude al terzo posto il Gruppo B agli Europei di categoria, risultato che estromette la nazionale di Alberto Bollini dalle semifinali, dopo la sconfitta nel pomeriggio di ieri per 1-0 contro l’Ucraina. L’esperienza degli Azzurrini in Galles non è però finita: mercoledì alle 15, a Bangor, sfideranno la Danimarca (terza nel Gruppo A) nello spareggio che assegna l’ultimo posto disponibile per l’Europa ai Mondiali Under 20 del 2027, che si giocheranno in Azerbaigian e Uzbekistan.

Per l’Italia è stata una giornata sfortunata e rocambolesca. Non solo la sconfitta contro gli ucraini, in gol al 30’ con Olychenko, ma anche la contemporanea vittoria della Croazia sulla Serbia per 0-3: i croati hanno raggiunto gli Azzurrini al secondo posto con 4 punti, ma il gol su rigore realizzato all’87’ è valso il sorpasso in classifica per una migliore differenza reti. E pertanto sono loro ad andare in semifinale e avere già al sicuro il pass per i Mondiali Under 20.

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