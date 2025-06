Italia, una vittoria di cuore 

Chicago . L’Italia supera l’esame Polonia. Quarta vittoria per gli azzurri nella Volleyball Nations League nella gara inaugurale della Pool 5 alla Now Arena. Battuta la Polonia 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11), al termine di una sfida sempre in bilico e molto impegnativa contro i campioni d’Europa in carica. Gli azzurri campioni del Mondo hanno offerto una buona prestazione, soddisfatto al termine il ct De Giorgi. Oggi l’Italia godrà di una giornata di riposo, si torna in campo domani alle 23 italiane contro la la Cina (diretta su DAZN e in streaming su VBTV, la piattaforma ufficiale di Volleyball World).

Primo set equilibrato, con gli azzurri, padroni del campo, che chiudono sul 25-17. Secondo set con l’Italia subito avanti e Polonia costretta a inseguire (6-2). Match punto a punto, la Polonia si stacca (18-20) e al secondo set ball vincono 25-23. Nel terzo set la battaglia prosegue, ma gli azzurri si fanno sorprendere dal ritorno dei polacchi che chiudono il set sul 25-21.

Nel quarto set l’Italia parte bene, gara subito intensa (4-4, 8-8). Primo sussulto sul 15-12 per gli azzurri dopo un ace di capitan Giannelli. L’Italia si porta avanti di 5 punti (19-14) e conclude al terzo set ball utile (25-20). Ed ecco il tie-break che vede gli azzurri andare in vantaggio (4-2). L’Italia ha continuato a mettere giù palloni importanti e tenere dietro i polacchi (9-6). Quindi, un nuovo rientro della Polonia, che torna prepotentemente avanti (11-10). Nel finale prima un ace di Rychlicki e poi una palla sbagliata in attacco della Polonia regalano all’Italia la vittoria (15-11).

