Italia, una notte all’opera 

Verona. Il grande volley torna all'Arena di Verona, 35 anni dopo la storica sfida Usa-Urss e il regno della lirica, per una sera si trasformerà nel palazzetto più prestigioso per Italia-Romania, sfida d’apertura degli Europei femminili. Il sipario virtuale si alzerà alle 20 nel più teatro all'aperto più grande del mondo e su Rai3. Nel monumento simbolo della città non risuoneranno le voci di soprano e tenori, ma le schiacciate e ai palleggi delle azzurre e delle loro avversarie. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, presentando l'evento a Palazzo Barbieri, ha ricordato che l'evento sarà una sorta di prova generale nella marcia di avvicinamento alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, che si terranno nell'anfiteatro.

La partita

Il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, dopo aver ricordato che le gare del campionato coinvolgeranno altre tre citttà italiane (Monza, Torino e Firenze) ha evidenziato che «sono stati già venduti oltre 7.200 biglietti», mentre il c.t. Davide Mazzanti e la capitana Myriam Sylla hanno sottolineato «la grande emozione di giocare in un campo unico. Solo guardandolo si capisce che sarà qualcosa di straordinario». Ad aprire l'evento due cantanti lirici per gli inni delle due nazionali: Fabio Armiliato per l'Italia e Alexandu Nagy per la Romania. Poi toccherà alle azzurre, guidate in campo dalla palleggiatrice di Narbolia, Alessia Orro. Con il ritorno di Paola Egonu e l’inserimento di Ekaterina Antropova la rinnovata squadra azzurra punta a confermarsi sul trono europeo.

