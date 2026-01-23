VaiOnline
Tennis.
24 gennaio 2026

Italia, una giornata-no 

Paolini eliminata dalla Jovic al terzo turno a Melbourne 

Melbourne. Una giornataccia per l’Italia agli Australian Open. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, n.7 al mondo, è stata eliminata al terzo turno dalla giovane promessa americana Iva Jovic in due set con il punteggio di 6-2 7-6: la diciottenne californiana avanza agli ottavi dello slam a Melbourne. «È stata molto dura. Lei ha giocato bene, ha fatto pochi errori, ha spostato bene la palla ed è stata aggressiva per tutto il match. Ha giocato meglio di me e ha meritato», ha detto la toscana, frenata anche da un problema di digestione: «Non riuscivo a muovermi al meglio, ho cercato di restare lì punto dopo punto, di giocare profondo e arrivare al terzo set. Sapevo che col passare del tempo mi sarei sentita meglio però non è stato sufficiente per ribaltare la partita. Onestamente, il fatto di essermi sdraiata sul divano dopo pranzo non credo sia stata una buona idea per il mio stomaco. Poi forse anche un po' la tensione, già all'inizio di un match il respiro è un po' più affannato, ma lo era particolarmente. Sentivo che mi era rimasto sullo stomaco qualcosa; non è stata colpa del cibo, è stata colpa del fatto che mi sono sdraiata negli spogliatoi, c'era l'aria condizionata e a un certo punto ho sentito freddo».

Fuori (al primo turno) anche Sara Errani e Andrea Vavassori, teste di serie n.1 del tabellone del doppio misto, che hanno perso 6-4 6-2 contro la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin. Nella notte sono scesi in campo Jannik Sinner (contro l’americano Eliot Spizzirri), Luciano darderi (contro Karen Khachanov) e Lorenzo Musetti (contro il ceco Tomas Machac).

