Italia, un punto d’onore 

iTALIA 89

SERBIA 88

Italia : Spissu 6, Tonut 5, Melli 6, Fontecchio 13, Ricci 9, Spagnolo 12, Caruso ne, Polonara 11, Diouf 5, Severini 9, Procida 7, Woldeten- sae ne, Pajola 2, Datome 4. All. Pozzecco.

Serbia : Petrusev ne, Jovic N. 18, Bodganovic 14, Marinkovic 12, Radanov ne, Dobric 8, Ristic 6, Jovic S. ne, Nedovic, Davidovac ne, Simanic 1, Avramovic 8, Milutinov 10. Guduric 11. All. Pesic.

Parziali : 19-32; 44-47; 70-70.

Col batticuore, ma è ancora vittoria contro la Serbia, anche se si tratta solo del torneo dell'Acropolis e non una gara degli Europei. Ad Atene l'Italia vince 89-88 raddrizzando la falsa partenza e poi rischiando di rovinare tutto nel finale. Ma vince ed è entusiasmo nella preparazione ai Mondiali delle Filippine. Stasera la gara contro la Grecia, superata dalla Serbia nella prima giornata per 71-64. Spissu recupera dalla distorsione a una caviglia rimediata nel match di Trento contro la Cina e ritrova il posto in quintetto insieme a Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli. La Serbia ha la mano calda da oltre l'arco dei 6,75: 5/6 iniziale. Gli azzurri finiscono a -16 al 7' dopo la tripla di Dobric. Datome e Spagnolo (il migliore nel primo tempo con 10 punti) guidano la rimonta.

Recupero e sorpasso

Col secondo quintetto l'Italia ha difesa e ritmo: la tripla di Severini (stacca il pass per i Mondiali?) riduce il distacco a un solo canestro: 33-36. Gli azzurri ripagano la Serbia con la stessa moneta e le stesse percentuali da tre, Polonara ricuce: 44-45 prima di una palla persa da Spissu che consente a Milutinov di mantenere i suoi sopra, 44-47 all'intervallo.

In apertura di terzo quarto bomba di Spissu per il pareggio: 47-47. Polonara e Melli confezionano il sorpasso: 54-51 al 22'. La partita diventa dura e Melli commette il quarto fallo troppo presto. La Serbia ritorna avanti ma Fontecchio si sblocca dopo quattro triple sbagliate, Polonara è un leone a rimbalzo (11). Si gioca sul filo dell'equilibrio con i serbi che hanno ritrovato il tiro da tre. Al 34' Procida segna su contropiede da palla rubata: +5. Fontecchio e una tripla di Spissu portano gli azzurri a +6 a poco meno di due minuti. Serbi a -3 ma Spissu prende un rimbalzo offensivo di capitale importanza. Fontecchio segna solo un libero, tripla di Bodganovic per il -1, fallo in attacco di Fontecchio ma il fuoriclasse serbo sbaglia il tiro della vittoria.

