Italia, un punto di partenza 

LITUANIA 81

ITALIA 82

Lituania : Blazevic 14 (6/11), Velicka 12 (1/4, 3/8), Radze- vicius 12 (1/4, 3/6), Gudaitis 5 (1/5), Beliauskas (0/1 da tre), Masiulis (0/2 da tre), Danuse- vicius ne, Zemaitis 8 (1/2, 2/3), Sargiunas 18 3/4, 3/5), Rub- stavicius 12 (3/3, 2/5), Paliu- kenas (0/2). All. Kurtinaitis.

Italia : Della valle 1 (0/1 da tre), Mannion 15 (3/6, 1/5), Tonut 16 (5/8, 2/4), Tessitori 9 (2/3, 1/2), Procida 24 (3/4, 5/11), Ferrari 2 (1/3), Baldasso ne, Suigo 3 (1/1 da tre), Casarin 3 (1/1, 0/1), Grant ne, Vincini, Petrucelli 9 (2/4, 1/2). All. Banchi.

Arbitri : Rosso (Fra), Jurcevic (Cro) e Oliot (Fra).

Parziali : 19-16, 39-34, 54-54.

Note . Percentuali di tiro: Lituania 29/65 (13/30 da tre); Italia 28/56 (11/27 da tre). Tiri liberi: Lituania 10/13; Italia 15/16. Rimbalzi: Lituania 15 off 19 dif (Blazevic 13); Italia 8 off 20 dif (Tessitori 5).

La volata dice Italia: il colpaccio in Lituania (82-81) rimette gli azzurri in corsa per la qualificazione ai Mondiali di basket. Una vittoria che porta la firma di un Procida mostruoso nell'ultimo quarto (18 punti dei 24 totali) e di Petrucelli che oscura Velicka nel tiro della possibile vittoria. Ai protagonisti va aggiunto il Tonut che nel primo quarto (9 punti) ha tenuto viva un'Italia partita maluccio: 7-0 per i padroni di casa. Poco impatto per i due giocatori della Dinamo: i 5 minuti nel primo quarto di Vincini si ricordano solo per 2 rimbalzi, mentre Beliauskas a parte 2 assist non fa vedere altro in attacco. Non è invece entrato il cagliaritano Sasha Grant.

La cronaca

Il ct Luca Banchi inizia con Mannion, Tonut, Ferrari, Procida e Tessitori. Tonut sveglia l'Italia dopo la falsa partenza ma le 8 palle perse sono una zavorra: la Lituania chiude avanti il primo quarto. Nella seconda frazione la tripla di Radzevicius scava il solco da doppia cifra: 31-21 al 16'. Gli azzurri attacco di più il ferro con le guardie e rimediano i liberi che riducono il divario. Tripla del diciottenne Suigo, che gioca a Belgrado: 31-28 al 17'. Restano i problemi a rimbalzo: ben 10 quelli offensivi dei baltici (39-34).

La ripresa

Al rientro l'Italia difende forte in area, si riavvicina, impatta con Ferrari: 41-41 al 23' e 54-54 con Tessitori al 30'. Nell'ultimo quarto Procida è in versione Michael Jordan, trascina i suoi e la tripla di Tessitori al 36' vale il +8. Sargiunas punisce qualsiasi errore difensivo: 74-76 al 38'. Super Procida recupera palla e si invola in contropiede. Blasevic per il -2 a 46”, Velicka in step back per la tripla del sorpasso. L'Italia ha 13 secondi da gestire. Segna Mannion in entrata, però mancano ancora 7 secondi abbondanti, ma il tiro di Velicka è corto grazie all'ottima difesa di Petrucelli. L’Italia riscatta dopo lo scivolone con l’Islanda, la Lituania, che aveva vinto di 1 in Gran Bretagna, stavolta deve inchinarsi.

