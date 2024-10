Italia, un punto dal sapore agrodolce 

Italia 2

Belgio 2

Italia (3-5-1-1) : Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Frattesi (45' st Bellanova), Ricci (25' st Fagioli), Tonali (35' st Pisilli), Dimarco (25' st Udogie), Pellegrini, Retegui (35' st Raspadori). In panchina Di Gregorio, Vicario, Buongiorno, Maldini, Gabbia, Okoli, Lucca. Allenatore Spalletti.

Belgio (4-3-2-1) : Casteels, Debast, Faes, Theate (23' st Vranckx), De Cuyper, Tielemans, Mangala (23' st Castagne), Trossard, De Ketelaere (23' st Lukebakio), Doku (42' st Fofana), Openda (42' st Ngonge). In panchina Vandevoort, De Wolf, Smets, Bornauw, De Winter, Engels, Bakayoko. Allenatore Tedesco.

Arbitro : Espen Eskas (Norvegia).

Reti : nel pt 2' Cambiaso, 24' Retegui, 42' De Cuyper, nel st 16' Trossard.

Roma. Frenata dell'Italia in Nations League. Dopo le due trasferte vincenti con Francia e Israele, contro il Belgio - nella prima uscita davanti al pubblico italiano dopo il flop dell'Europeo - gli azzurri pareggiano 2-2 dopo essere stati avanti 2-0. L'episodio chiave è l'espulsione di Pellegrini al 39' del primo tempo dopo un fallo insensato, al quale ha fatto seguito l'immediato gol di De Cuyper, a tagliare le gambe. Fino a quel momento i ragazzi di Spalletti avevano dominato letteralmente gli avversari.

Il match

I Diavoli Rossi sono sesti nel ranking Fifa (l'Italia è decima) e restano un avversario tecnico, veloce, pericoloso. Gli azzurri partono col piede sull'acceleratore e l'1-0 di Cambiaso arriva dopo 90 secondi. Un gol lampo, questa volta fatto dagli uomini di Spalletti che invece contro la Francia, a settembre, si erano ritrovati sotto dopo una manciata di secondi. Il primo tempo contro il Belgio vede gli azzurri dominare (oltre che raddoppiare con Retegui) fino all'espulsione di Pellegrini ed al gol di De Cuyper. E nella ripresa arriva il pareggio belga che rimanda i piani di vittoria degli azzurri. Il cammino in Nations League ha una importanza fondamentale per l'Italia che punta a presentarsi come testa di serie al sorteggio per i gironi di qualificazione per il Mondiale 2026. Contro il Belgio Spalletti rilancia la stessa formazione che a Parigi dopo essere partita malissimo aveva rimontato e surclassato la Francia: è un 3-4-1-1 che vede Donnarumma in porta e il terzetto di centrali composto da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Cambiaso e Dimarco i due quinti, mentre Frattesi, Ricci e Tonali in mezzo al campo. Pellegrini ad agire da seconda punta alle spalle di Retegui. Nel Belgio dell'italo tedesco Domenico Tedesco mancano tutti i big: Courtois, De Bruyne e Lukaku hanno preferito, per motivi diversi, non giocare con la nazionale. Contro gli azzurri il ct dei Diavoli Rossi manda in campo dal 1' l'atalantino De Ketelaere, Openda terminale offensivo e Doku e Trossand trequartisti esterni. In mezzo al campo a fare filtro ci sono Tielemans e Mangala, in difesa Debast, Faes, Theate e De Cuyper.

Al primo affondo l'Italia passa con un’azione imbastita da Tonali con Dimarco che va via sulla sinistra e mette in mezzo un cross teso sul secondo palo dove arriva Cambiaso che in due tempi batte Casteels. Il raddoppio arriva con Retegui al 24': cambio di gioco di Dimarco per Cambiaso e l'esterno juventino calcia dal limite: Casteels respinge laterale e sulla ribattuta arriva l'attaccante dell'Atalanta, che fa 2-0. Il dominio azzurro è totale. Al 39' l'Italia resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Pellegrini dopo un fallo su Theate, inizialmente sanzionato col giallo, diventa rosso diretto dopo l'intervento della Var. Sugli sviluppi del calcio di punizione conseguente il Belgio riapre la partita con la rete di De Cuyper che rianima la squadra di Tedesco.

La ripresa si apre con la stessa Italia e con il Belgio arrembante. Al 16' arriva il 2-2 con Trossard che batte Donnarumma, su azione da angolo. Il resto del match azzurro a proteggere il pareggio. Lunedì a Udine contro Israele l'Italia andrà a caccia della vittoria.

