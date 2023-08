Italia, un obiettivo: battere la Serbia 

«È ormai una classica e se vogliamo battere la Serbia dobbiamo giocare un'altra gara perfetta». Il coach Gianmarco Pozzecco presenta così la sfida di questa mattina a Manila (ore 10 italiane, diretta su Rai Due, Sky Sport, Now e Dazn) che apre la seconda fase dei Mondiali in svolgimento nelle Filippine. Solo in caso di vittoria Gigi Datome e compagni possono fare ancora un pensiero al primo posto, altrimenti dovranno sperare in troppi risultati favorevoli e in una differenza canestri positiva. L'Italia è riuscita a fare tre partite perfette negli ultimi confronti, vincendo con il coach Sacchetti 102-95 per qualificarsi all'Olimpiade di Tokyo e replicando poi agli Europei sotto la guida del Poz (94-86 con 22 punti di Marco Spissu), per ripetersi poi un mese fa in Grecia al torneo dell'Acropolis 89-88.

Tre sconfitte che hanno caricato come non mai la Serbia. Il tecnico Pesic ha dichiarato: «L'Italia è più affiatata ma noi abbiamo tanta voglia e motivazione, se rispetteremo il piano partita vinceremo». Percorso netto finora per i serbi che propongono il terzo attacco dei Mondiali dietro Usa e Canada. La stella resta Bogdan Bogdanovic che produce 18 punti, 6 assist e 4 rimbalzi di media. Il play Nikola Jovic (gran duello col sassarese Spissu) supera gli 8 assist per gara e contro il Sud Sudan ha firmato 25 punti. C'è poi il duello penalizzante dentro dove il centro Milutinov, 213 cm di altezza, viaggia in doppia doppia con 13 punti e 10 rimbalzi e se manca per infortunio Petrusev, il cambio è Ristic, altro gigante da 214 cm che in appena 13 minuti riesce a mettere insieme 7 punti (occhio al suo tiro da tre) e 5 rimbalzi.

Italia : Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Pajola, Datome. All. Pozzecco.

Serbia : N. Jovic, Bogdanovic, Marinkovic, Dobric, Ristic, Guduric, S. Jovic, Davidovac, Simanic, Avramovic, Milutinov. All. Pesic.

