Italia, un argento che vale 

Glasgow. Riluce d’argento il trenino italiano sulla pista del Sir Chris Hoy di Glasgow. La Danimarca si conferma nazione leader nell’inseguimento a sqyadre, si prende il titolo ondiale e si prepara, fra un anno, ad assaltare gli olimpionici azzurri. Ieri il quartetto formato da Francesco Lamon, Manlio Moro, Jonathan Milan e Filippo Ganna è partito forte, provando a sorprendere i danesi ma da metà gara in poi ha dovuto assistere al loro show, concluso con il tempo di 2’45”191, oltre 2”2 meglio degli uomini di Marco Villa. Terza la Nuova Zelanda e terza anche Claudia Cretti, l’inseguitrice paralimpica che ha dato all’Italia la seconda medaglia di giornata. Buone notizie per il quartetto femminile: Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo e Martina Fidanza (venerdì 4ª nello scratch, così come ieri la Junior Federica Venturelli nella gara su strada) sono riuscite a battere il Canada in 4'11”342, meritandosi la finale di stasera per la medaglia di bronzo contro la Francia, a sua volta sconfitta nella semifinale dalla Gran Bretagna.

Mountain bike

La pioggia caduta da metà gara ha condizionato le prove di discesa in mountain bike. Il nuovo campione mondiale assoluto della downhill è il britannico Charlie Hatton che si è imposto in 4’26”747 su una pista resa insidiosa e più lenta per la pioggia. Ha preceduto l’austriaco Andreas Kolb di 6 decimi e il connazionale Laurie Greenland di 1”2. Per Davide Palazzari, Élite di Carbonia, unico sardo in gara a questi mondiali scozzesi, un buonissimo 15° posto (in prova era stato 21°) a 8”058, quattro decimi dietro l’altro azzurro Loris Revelli (14°).

La strada

In questa edizione dei Mondiali così particolare, oggi è subito in programma la gara regina. A Glasgow sono di scena i professionisti su strada. Da Edimburgo a Glasgow, quindi un circuito pieno di curve ma con pochissima salita: 271 km sui quali gli azzurri non sono certo favoriti, anche se Matteo Trentin qui a Glasgow ha vinto un Europeo.

Da tener d’occhio il Belgio: il campione uscente Remco Evenepoel, Wout Van Aert e il velocista Jasper Philipsen rendono la loro squadra adatta a ogni tipo di gara o condizione (il rischio pioggia è sempre alto). Possibili rivali, l’Olanda di Mathieu Van der Poel, la Slovenia di Tadej Pogacar e Matej Mohoric (reduce dal successo nel Tour de Pologne) ma la possibilità di una volata di un gruppo numeroso spalanca le porte di una chance di medaglia a tanti outsider. Francia, Australia, Danimarca, Gran Bretagna, ma anche la Norvegia o la Germania, sono in agguato al pari degli azzurri di Daniele Bennati.

