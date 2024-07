Italia U19, niente bis: in finale va la Spagna 

Termina in semifinale l’avventura dell’Italia U19 agli Europei in Irlanda del Nord. Gli azzurrini di Bernardo Corradi, campioni in carica, sono stati sconfitti ai supplementari dalla Spagna. Decisiva la rete di Fortuny al 100’ su assist di Julio Diaz. Eppure proprio i detentori del titolo hanno avuto le occasioni migliori.

Dopo un primo tempo bloccato, con l’unica opportunità per Pafundi al 15’ su punizione, a inizio ripresa l’Italia tiene il possesso e va vicina alla rete con Zeroli che, ricevuta la palla in piena area da Bartesaghi, manda fuori a porta quasi vuota. La Spagna esegue alcuni cambi (entra anche Fortuny) ma sono ancora gli azzurri ad andare al tiro con Maggio (parata di Raul Jimenez). Altra opportunità per Pafundi che però al 67’ non si rende pericoloso. Si va ai supplementari e subito Ebone non riesce a scavalcare con un pallonetto il portiere Jimenez, autore di un grave errore nel rinvio. Al 100’ il gol che decide la partita.

«Abbiamo giocato bene e creato, avremmo meritato», il commento del ct Corradi, «abbiamo giocato una partita meravigliosa, con intensità, geometria e principi. Il calcio è anche questo: hai tante occasioni, non concretizzi e vieni punito. Dispiace per i ragazzi perché il sacrificio, la voglia e l’abnegazione sono state ai limiti della perfezione. Ho detto loro che sono orgoglioso». Gabriele Gravina, presidente Figc, ha detto di essere «comunque orgoglioso, in questa squadra c’è tanta qualità».

