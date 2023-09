Italia tutto cuore, Olanda superata dopo cinque set 

Bari. Sulle montagne russe delle emozioni per due ore e mezza ma alla fine a mettere l’ultima palla a terra, quella che vale la Final 4 degli Europei a Roma, è l’Italia. Il sestetto di Fefè De Giorgi lascia la Puglia, terra natale del ct, dopo aver piegato (3-2) la resistenza di un’Olanda solidissima. trascinata dai 31 punti dell’immarcabile Namir Abel Aziz. Ma servono cinque set, tutti tirati, anche quelli in cui il punteggio non sembra testimoniarlo: 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12.

La partita

In un PalaFlorio esaurito e voglioso di spingere la squadra italiana verso l’impresa, sono però gli oranje (con il tecnico italiano Roberto Piazza a partire meglio. Punto a punto sino al 15-15, poi il break olandese che mette paura agli azzurri, un po’ contratti. Il parziale di 10-4 sancisce l’assegnazione del set ma da quel momento è un’altra Italia. Nonostante l’infortunio a Russo, Giannelli e compagni sembrano subito decisi a mettere la firma sulla seconda partita e prendono tre punti di vantaggio che mantengono sino a che l’Olanda cede: si arriva al 21-12 e il 25-17 ne è la logica conclusione. Addirittura più ampio il divario scavato nel terzo set, con Michieletto e Romanò che mettono a ferro e fuoco la ricezione neerlandese per il 25-16 che sembra preludere al trionfo. Ma c’è da soffrire e il quarto set è un supplizio perché l’Italia è sempre dietro (anche 19-14). Comincia la rimonta e si arriva al 24-23 con Romanò che ha la palla del pareggio ma la manda fuori: 25-23 e tie-break. Il pubblico spinge forte ma trema quando due servizi di Nimir mandano l’Olanda sul 2-0. Rientra Lavia: lui e il solito Michieletto si dividono il compito di martellare la difesa avversaria e l’Italia passa in testa sul 6-5 per la prima volta dal terzo set. È la svolta, gli azzurri volano, arrivano anche a +3 e chiudono 15-13 al secondo match point per l'apoteosi del pubblico barese. Siamo tra le prime quattro d’Europa, ma non è finita.

La Final 4 di Roma

In semifinale, giovedì al PalaEur di Roma, l’Italia sfiderà la Francia olimpionica che ha travolto la Romania (3-0). Dall’altra parte, la favorita Polonia ha piegato la Serbia (3-1) e se la vedrà con la Slovenia (3-1 all’Ucraina).

