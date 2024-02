Italia-Turchia vale un pezzo di qualificazione 

C'è ancora il sassarese Marco Spissu nell'Italia che affronta la Turchia a Pesaro (20.30) per le qualificazioni al Campionato Europeo 2025. Ieri il ct azzurro Gianmarco Pozzecco ha diramato le dodici convocazioni, lasciando fuori Spagnolo, Bortolani e Caruso: «Ma non è detto che non giochino la prossima gara in Ungheria». Gli azzurri disputeranno infatti domenica a Szombathely la seconda sfida del girone, contro la nazionale magiara. Dallo staff tecnico esce Charlie Recalcati perché il regolamento olimpico impone un numero limitato. Resta invece il vice di Pozzecco anche alla Dinamo, Edoardo Casalone. Il capo delegazione sarà l'olbiese Gigi Datome, al suo esordio come ruolo dirigenziale dopo l'addio al basket giocato dato proprio al termine del Mondiale.

La formula

Nel gruppo a quattro dell'Italia c'è anche l'Islanda che stasera se la vedrà contro la Turchia. Le prime tre classificate di ognuno degli otto gironi si qualificheranno ad Eurobasket 2025. Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia, in quanto paesi ospitanti, sono già sicure del pass e gareggeranno fuori competizione. Le altre due finestre di qualificazione sono in programma il 18 e 26 novembre 2024 (andata e ritorno contro l'Islanda) e il 17 e 25 febbraio 2025 (in Turchia e in casa contro l'Ungheria). Le gare dell'Europeo verranno disputate dal 27 agosto al 14 settembre 2025, sui campi di Cipro (Limassol), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Lettonia (Riga) che ospiterà le finali.

In campo

A sei mesi di distanza dall'ottavo posto al Mondiale asiatico, torna sul parquet la Nazionale. Superare il turno non è certo proibitivo, visto che passano tre squadre su quattro. Pozzecco si è affidato ai giocatori collaudati perché le prime due partite orienteranno inevitabilmente le qualificazioni. La Turchia è stata sconfitta la scorsa estate nel torneo di Trento solo dopo un supplementare: 90-89. Il Poz ha dichiarato: «La Turchia è un’ottima squadra ed è allenata da Ergin Ataman, uno dei migliori tecnici europei. La partita sarà complicata ma mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faremo una grande partita».

Italia : Spissu, Pajola, Mannion, Tonut, Procida, Flaccadori, Petrucelli, Melli, Ricci, Polonara, Severini, Tessitori. All. Pozzecco.

