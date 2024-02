ITALIA, TRE BRONZI PER CHIUDERE UN MONDIALE SUPER 

Cala il sipario sui mondiali di nuoto di Doha e l'Italia sorride: sono 12 le medaglie conquistate dagli azzurri (tre in più rispetto a Budapest 2022, l'edizione in cui era salita più volte sul podio) con Simona Quadarella che con le sue due medaglie d'oro nei 1500 e negli 800 stile è la vera regina della spedizione azzurra in Qatar. L'ultima giornata in vasca vede l'Italia conquistare tre medaglie di bronzo, nei 50 rana con Benedetta Pilato, nei 400 misti con una sorprendente Sara Franceschi e nella staffetta 4x100 misti maschile.

Benedetta Pilato si prende il bronzo nei suoi 50 rana, confermandosi su un podio iridato da cui non è mai scesa da quando è in Nazionale. Dopo Federica Pellegrini (10) e Simona Quadarella (7), è la terza italiana a collezionare almeno cinque podi mondiali individuali in vasca lunga.

Una batteria a risparmiare energie e una serata da incorniciare, carica di rivincite contro la sfortuna. Sara Franceschi firma l'impresa che non t'aspetti e dalla corsia 8 conquista un pazzesco bronzo, sorprendendo avversarie e commuovendo il padre nonché allenatore Stefano. Una medaglia, contro le avversità, quella della polivalente spesso fermata dagli infortuni, l'ultimo a ottobre, nei momenti in cui doveva spiccare il volo e adesso l'ha fatto in Qatar. L'oro è della britannica Freya Colbert e l'argento dell'israeliana Anastasia Gorbenko (fischiata dal pubblico). Per l'Italnuoto è la seconda medaglia nella specialità e il secondo bronzo: il primo fu conquistato da Novella Calligaris a Belgrado 1973.

Un po’ di giustificabile fatica e un dorso non incisivo come nelle recenti occasioni per Alberto Razzetti quinto nei 400 misti, dopo l'argento nei 200 farfalla e il terzo posto nei 200 misti per un Mondiale di alto livello. La certezza della Carta Olimpica al mattino e un bronzo scintillante al pomeriggio per la 4x100 mista (già oro di Budapest 2022), trascinata da due campioni e galvanizzata da due giovani che nuotano in 3'31"59. Davanti ci sono solo gli Stati Uniti in 3'29"80 e l'Olanda in 3'31"23. Di altissimo livello la finale degli azzurri. Michele Lamberti (54"28) cambia al sesto posto; Nicolò Martienghi inserisce il turbo (57"97) e risale al terzo; posizione che mantengono un sorprendente Gianmarco Sansone (52"14) e Alessandro Miressi (47"20) che grazie ad un ultimo cinquanta in 25"19 accarezza anche il possibile sorpasso sugli olandesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA