«Italia, torniamo a divertici» 

L’Italia riparte dopo il secondo Mondiale di fila vissuto da spettatrice e un Europeo da difendere. E lo fa domani nel primo appuntamento con le qualificazioni per Euro 2024, a Napoli, proprio contro quell’Inghilterra battuta nel luglio 2021 nella finalissima di Euro 2020 a Wembley. Poi domenica il bis, a Malta. Fondamentale cominciare col piede giusto, ma il ct Roberto Mancini deve ancora risolvere il problema principale: l’attacco.

In attacco

Quello degli uomini-gol è il cruccio principale del commissario tecnico, che sta valutando chi inserire in avanti tra Gianluca Scamacca (ex del Sassuolo oggi al West Ham in Premier League), Gnonto (in forza al Leeds) e l’ultimo arrivato Mateo Retegui, argentino, 23enne attaccante del Tigre con passaporto italiano, sei reti in otto gare. «In Serie A di italiani ne giocano pochi», ha già sottolineato il tecnico. Del resto su 680 gol segnati in campionato, solo 186 sono stati realizzati da calciatori convocabili. Ha suscitato perplessità in questo senso la mancata chiamata di Mattia Zaccagni, 27enne della Lazio autore del gol decisivo nel derby con la Roma. «Non ci sono motivazioni particolari» per la sua assenza, ha detto Mancini due giorni fa: il giocatore «era venuto con noi in Turchia e sta facendo bene, la Nazionale resta aperta per tutti». Ma dietro il “no” potrebbe esserci quanto accaduto lo scorso giugno a Coverciano: il giocatore aveva lamentato un problema fisico, il ct gli aveva chiesto di fare una visita di controllo col medico azzurro ma il centrocampista aveva comunque detto di non sentirsela. E l’allenatore non avrebbe dimenticato. Così la Figc cerca soluzioni e pensa di introdurre l’obbligo, dal prossimo anno, della formula 5+5: avere nelle rose di 25 uomini minimo 5 giocatori convocabili in Nazionale e altri 5 che abbiano fatto parte del vivaio per almeno 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età.

La partita

Intanto ieri Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che si appresta a vincere il titolo dopo 33 anni, ha parlato del match del Maradona (37.500 biglietti finora venduti) esprimendo il desiderio di portare in azzurro «oltre al gioco che esprimiamo» anche il clima di «divertimento». In Nazionale «era così agli Europei di due anni fa, si respirava un’aria bellissima. Poi però qualche risultato negativo ci ha fatto perdere un po’ di entusiasmo e spensieratezza. Dobbiamo ritrovare tutto questo. Spero di portare in questa Italia un po’ del mio Napoli. Giocare lì con la Nazionale sarà speciale e per me ancor più emozionante perché in tribuna ci sarà anche mia figlia Azzurra. Spero che i tifosi diano la stessa spinta di quando gioca il Napoli. L’Inghilterra è una grande squadra con tanti campioni però l’ultima volta che l’abbiamo affrontata, a San Siro, l’abbiamo battuta con una bella prestazione. Perché in Italia non nascono giocatori come Kvaratskhelia? I giovani bravi qui ci sono, solo che pochi giocano. Tutto sta nel farli crescere e fargli fare il percorso migliore possibile perché non credo si sia persa la nostra tradizione di qualità».