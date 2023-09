«Italia, te la sei meritata» 

«Ci meritiamo questa partita». Il ct dell'Italia Gianmarco Pozzecco sottolinea gli stimoli di giocare contro gli Usa. Sono i grandi favoriti, difficile che qualcun altro possa sorprenderli dopo che ci è riuscita la Lituania 110-104, eppure oggi gli azzurri proveranno a fare il miracolo. Si gioca nella Mall of Asia di Manila alle 14.40 (diretta Rai 2, Sky Sport Summer, Now e Dazn) e in palio c'è la semifinale contro la vincente fra Germania e la sorprendente Lettonia di Luca Banchi, che si affronteranno domani.

Coach Pozzecco dichiara: «Non abbiamo il pronostico dalla nostra ma con gli Usa è sempre così. Sfrutteremo le nostre caratteristiche migliori, ovvero la capacità di muoverci in campo e fuori come una famiglia, aiutandoci l’uno con l’altro come fatto finora e l’intelligenza cestistica dei nostri giocatori. Consapevoli di aver fatto il massimo fin qui arrivando primi nella seconda fase». E chiarisce: «Impossibile fare paragoni con altre partite del passato contro gli Usa. È un nuovo capitolo e non vediamo l’ora di scriverlo».

Gli avversari

I precedenti parlano di 12 vittorie per gli americani e di 2 soli successi per gli azzurri. Nel 1970 Recalcati (oggi nello staff tecnico) era ancora un giocatore e l'Italia vinse 66-64 chiudendo poi al quarto posto del Mondiale, che però aveva formula differente. Nel 1978 il Mondiale si giocò nelle Filippine e gli azzurri la spuntarono 81-80 ma chiusero ancora quarti per aver gettato al vento la finale del bronzo col Brasile negli ultimi secondi.

Il pericolo pubblico numero uno è Anthony Edwards, guardia dei Minnesota Timberwolves, 20 punti di media nel torneo (e 35 contro la Lituania) e All Star di questa stagione. Non parte in quintetto ma è terzo realizzatore Paolo Banchero, ala di 208 cm invano inseguito per due anni dalla nazionale italiana. La guardia dei Lakers, Austin Reaves, sfiora gli 11 punti per gara. Altro giocatore che può creare grossi problemi è il centro Jaren Jackson jr, 211 cm di altezza, All Star e due volte miglior difensore della lega. Il coach Steve Kerr fa ruotare dodici giocatori per mantenere sempre alta l'intensità fisica. Gli Usa hanno il miglior attacco (101 punti) e rifilano almeno 6 stoppate a partita.

Italia : Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Pajola, Datome. All. Pozzecco.

Usa : Haliburton, Bridges, Johnson, Ingram, Banchero, Portis Jr., Edwards, Brunson, Hart, Jackson Jr., Kessler, Reaves. All. Kerr.

