Italia, speranza di bronzo 

PARIGI. L'Italvolley si ferma ancora una volta a un passo dal sogno. Nel giorno delle grandi delusioni azzurre, anche la nazionale di Fefè de Giorgi si è arresa alla Francia di Andrea Giani. Si chiude con la sconfitta per 3-0 la corsa verso le medaglie più preziose: in finale con la Polonia sabato ci saranno i transalpini. Agli azzurri resta la “finalina” di domani con gli Stati Uniti, così come la maledizione dell'oro, nonostante passino gli anni e cambino gli interpreti.

De Giorgi e Giani, due della “generazione di fenomeni”, ieri si sono ritrovati contro, come spesso accaduto negli ultimi anni, con il ct della Francia in grado di prendersi la rivincita dopo la semifinale degli europei del 2023 persa a Roma. E in un palazzetto, la South Arena di Parigi, che ribolle per i padroni di casa, Giannelli e compagni, cadono dopo la rimonta capolavoro compiuta ai quarti di finale contro il Giappone.

La partita

Le scorie del 3-2 di lunedì si fanno sentire: tante le energie, fisiche e mentali, spese per recuperare una partita che al terzo set vedeva i giocatori azzurri già sull'aereo di ritorno verso l'Italia. Poi 4 match point salvati e il resto è storia con l'Olimpiade che ha portato la squadra di De Giorgi a giocarsi il pass per la finale contro la Francia. L'avvio di partita lascia ben sperare, salvo poi l'Italia venir meno nei momenti chiave del match. In avvio di primo set regna l'equilibrio fino al 14-14, quando poi la Francia conquista, e mantiene, il suo vantaggio grazie alle giocate di Ngapeth. Di contro gli azzurri sono imprecisi al servizio, mentre Giannelli non riesce a sviluppare un gioco offensivo che possa mettere in difficoltà la squadra di Giani che chiude sul 25-20. Tanti, invece, i rimpianti nel secondo set dove l'Italia cresce in quasi tutti i fondamentali, nonostante la Francia resti sempre superiore in ricezione. Ciò nonostante Michieletto e compagni si portano sul 16-13, non riuscendo però a gestire il parziale, complice anche un nervosismo generale nei confronti della direzione arbitrale del signor Denny Cespedes, per un metro di giudizio, a detta degli azzurri, poco uniforme. La Francia passa con 25-21, mentre il terzo set non è mai in discussione e il punteggio non mente: ancora 25-21 e gioco, partita, incontro sulle ali di un entusiasmo accresciuto dalle giocate di Monsieur Magique , all'anagrafe Ngapeth. Contro gli Stati Uniti, per l'Italia, ci sarà comunque la possibilità di chiudere l'Olimpiade con una medaglia, cancellando lo zero di Tokyo sui metalli conquistati negli sport a squadre.

