Italia, sospiro di sollievo: Barella c’è 

L’Italia di Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo: Nicolò Barella sta recuperando dall’affaticamento muscolare e farà parte della comitiva azzurra in procinto di decollare alla volta della Germania per gli Europei. Oggi a Empoli (diretta su Rai1 alle 20,45) si gioca contro la Bosnia l’ultima amichevole prima della partenza: il centrocampista cagliaritano non sarà disponibile ma farà parte dei 26 convocati dal commissario tecnico e continuerà a lavorare individualmente in attesa di essere integrato nel gruppo. «Siamo stati ottimisti da subito», il commento del ct, «quando c’è un affaticamento bisogna aspettare per vedere l’evolversi della situazione. Barella non sarà preso in considerazione per la Bosnia ma per l’Albania sì», cioè per la gara di esordio nel torneo sabato prossimo a Dortmund.

Esito positivo

Già a inizio settimana erano state escluse lesioni, e l’ottimismo sul recupero del vice capitano interista era aumentato esponenzialmente. Ieri la conferma di un progressivo miglioramento dopo gli esami diagnostici: il riposo ha avuto effetti positivi e ora Barella potrà riprendere una preparazione normale con i compagni dopo vari giorni di terapie e lavoro differenziato. Il cagliaritano non è il primo a essere portato in una grande competizione per Nazionali non in perfetta forma. Lo ha ricordato venerdì il capo delegazione Gianluigi Buffon riferendosi al Mondiale del 2006, quando gli azzurri si laurearono campioni: «Gattuso non stava bene e volevano addirittura rimandarlo a casa: si voleva legare a una sedia e disse “non mi mandate via”. Restò, saltò la prima e poi fu decisivo, entrando dopo l’espulsione di De Rossi contro gli Usa».

Miglioramenti

Per l’impegno odierno Spalletti ha sottolineato di attendersi che la squadra «metta in pratica l’analisi che abbiamo fatto dopo l’ultima partita», il riferimento è all’incolore 0-0 con la Turchia, «c’è stato tempo per provare certe cose quindi mi aspetto che facciano meglio. Giocherà Scamacca. Fagioli avrà spazio, mi è piaciuta la sua interpretazione e giocherà insieme a Jorginho. Chiesa lo facciamo ripartire giocando dall’inizio». Sarà fondamentale cominciare bene con l’Albania, perché poi la difficoltà salirà: le altre avversarie sono Spagna e Croazia. «Non ci sarà mai una posizione di tranquillità perché siamo l’Italia, per cui dobbiamo aspirare a tantissimo», ha aggiunto il ct, «sicuramente la migliore cosa non è dire a questi ragazzi che l’unica possibilità è vincere l’Europeo. Quando sono arrivato c’era una ferita aperta ancora importante. Abbiamo vinto nel 2021 ma siamo partiti da una mancata qualificazione al Mondiale. Stiamo lavorando in maniera seria».

Le maglie

Intanto la Figc ha ufficializzato i numeri di maglia dei 26 azzurri: 1 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Buongiorno, 5 Calafiori, 6 Gatti, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 9 Scamacca, 10 Pellegrini, 11 Raspadori, 12 Vicario, 13 Darmian, 14 Chiesa, 15 Bellanova, 16 Cristante, 17 Mancini, 18 Barella, 19 Retegui, 20 Zaccagni, 21 Fagioli, 22 El Shaarawy, 23 Bastoni, 24 Cambiaso, 25 Folorunsho, 26 Meret.

La formazione

Italia (3-4-1-2) : Vicario, Dar-

mian, Buongiorno, Cala fiori, Cambiaso, Fagioli, Jor ginho, Dimarco, Chiesa, Pel legrini, Scamacca. Ct Spalletti.

